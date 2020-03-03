У вас діти дохнуть: Панін жорстко "розніс" Кремль за Кримський міст

Олексій Панін в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону сильно розкритикував Кремль за те, що на Кримський міст та проведення Чемпіонату світу з футболу в 2018 році були витрачені колосальні кошти, в той час як в Росії вмирають тисячі дітей.

Російський актор зазначив, що у батьків хворих дітей просто немає грошей, щоб вилікувати їх. Люди просять про допомогу у нього на сторінці в Instagram, і він намагається їм допомогти.

"Коли ми вперше приїхали на цей Кримський міст, я подумав: "В якій країні світу ви будуєте кримські мости? У вас діти дохнуть". А вони мости кримські будують. Заради понтів? Показати Україні, що ми такі круті? І всьому світу", - зазначив Панін.

Він також додав, що йому соромно за це все, оскільки люди живуть в злиденній, убогій країні, яка не може собі дозволити проводити чемпіонати світу, і будувати кримські мости.

Олексій Панін розкритикував Кремль (відео: YouTube)

Нагадаємо, що Панін визнав Росію агресором і попросив в українців вибачення. Він заявив, що щиро жалкує про те, що Росія розв'язала нікому не потрібну війну з Україною.

Він також зазначив, що він дуже сумує по українській співачці Ірині Білик, з якою у 2012 році знімався в її кліпі "Мы будем вместе". Також він заявив, що сильно скучив за Києвом.