У дітей симптоми коронавірусу інші: лікар-педіатр звернулася до молодих мам

Під час карантину через коронавірус в Україні молодим мамам слід менше гуляти на вулиці з дітьми. Про це сказала лікар-педіатр МОЗ Наталія Кундіна.

"Вчора я йшла і бачила ці скупчення народу, людей, які смажать шашлики, контактують між собою. Матерів, які зайняті своїми гаджетами. Сьогодні потрібно, щоб дитина залишалася вдома. Щоб вдома залишилися батьки, люди, старші 60 років. Не треба цим категоріям людей виходити на вулиці", - розповіла фахівець в ефірі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Виняток – люди, які живуть в приватних будинках і впевнені, що прогулянка на свіжому повітрі не принесе за собою сумні наслідки.

"Якщо ви живете в мегаполісі, то треба мінімізувати різні походи, мінімізувати зустрічі, і це призведе до того, що ми не будемо поширювати вірус на людей, які потребують нашого догляду. Діти хворіють, але вони хворіють легше, ніж дорослі. І симптоми захворювання у них проявляються інші: є діарея, нудота, блювання, респіраторні синдроми, але не нижніх, а верхніх дихальних шляхів", - зазначила лікар-педіатр.

Представниця МОЗ також підмітила, що цей вірус найбільш небезпечний для людей старшого покоління, але і про дітей слід потурбуватися, тому і сама вже більше двох тижнів не зустрічалася з дітьми і внуками, а спілкується з ними лише телефоном.

"Якщо ви любите своїх батьків і батьків своїх батьків - дідусів, бабусь, я прошу вас - спілкуйтеся з ними в Скайпі. Зараз є стільки можливостей у нас. Просто замовте в Інтернеті продукти і їжу для своїх батьків. Ось це буде правильна постановка!" - підкреслила лікар.

І пам'ятайте: хоч би скільки тривав карантин, тимчасова розлука тільки зближує.

Раніше ми писали про те, що доктор Комаровський розповів, що може допомогти при коронавирусі.