Дітей розкидало в сторони: у Львові водій збив школярів на переході і втік

У Львові водій збив на пішохідному переході двох школярів і поїхав з місця події. Інцидент потрапив на камери відеоспостереження, і поліція займається пошуками порушника.

На кадрах відеоспостереження видно, що діти переходили дорогу по всім правилам. Вони почали рух на зелений сигнал світлофора і йшли по "зебрі". Подробиці події розповіли в сюжеті ТСН.

Машини пригальмовували та пропускали школярів. Але несподівано з-за повороту вилетів автомобіль на повній швидкості, і він просто пролетів перехрестя, не пригальмовуючи.

Від удару дітей розкидало в різні боки, а водій просто пролетів по переходу і зник у невідомому напрямку. Одна дитина серйозно постраждала і на допомогу кинулися водії з інших машин. 11-річного хлопчика госпіталізували із забоями та переломами. Про стан другої дитини інформації немає.

Поліція проводить слідчо-розшукові заходи та встановлює місцеперебування порушника правил дорожнього руху.

У Львові водій збив двох дітей на пішохідному переході та втік

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Харкові позашляховик збив вагітну жінку на пішохідному переході. Від отриманих травм жінка померла на місці ДТП.

А також розповідали про те, що в Одесі на великій швидкості автомобіль влетів у зупинку транспорту з людьми. Чотири людини отримали серйозні травми.