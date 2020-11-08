У дітей небезпечні симптоми COVID-19 можуть відрізнятися: коли треба бити тривогу

Коронавірус у дітей дуже часто протікає не так, як у дорослих. Навіть звичайна симптоматика може істотно відрізнятися і важливо вчасно розпізнати наближення небезпечного стану.

Директор львівської лікарні Охматдит Олександра Бурда розповіла, що у малюків може з'явитися тільки задишка і це може виявитися єдиною ознакою розвитку коронавірусу. Про це медик повідомила в інтерв'ю для видання "Факти".

Олександра Бурда назвала симптоми, на які обов'язково потрібно звертати увагу батькам, щоб уникнути важких наслідків COVID-19.

"На забарвлення носо-губного трикутника: у дітей він завжди показує, наскільки добре працюють серце і легені. У нормі губи рожеві, шкіра навколо них не повинна бути сірою або синюшного кольору", - пояснила фахівець.

Вона додала, що при появі таких симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря. Якщо немає сімейного лікаря, то в опорну лікарню, що визначена для дітей з коронавірусом. У Львівській області такою лікарнею стала Охматдит.

"Якщо хтось у родині хворів, мав нежить або кашель, це теж міг бути COVID-19, але в легкій формі. А у дитини або інших членів сім'ї можливі серйозні наслідки", - розповіла лікар.

Вона зазначила, що у "ковідних" лікарнях зараз влаштовують окреме ізольоване відділення й окрему приймальню, де є рентген-апарат, УЗД і є можливість зробити всі необхідні аналізи.

"Краще перестрахуватися, ніж пропустити момент, коли хвороба почне набирати обертів", - вважає Олександра Бурда.

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