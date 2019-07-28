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Дітей брати не варто: названо найнебезпечніші курорти для сімейного відпочинку

STYLERЖиття    28.07.2019 - 16:25
Дітей брати не варто: названо найнебезпечніші курорти для сімейного відпочинку
Найнебезпечніші країни для відпочинку з дітьми (ілюстративне фото: pixabay.com)

Є країни, в яких діти особливо часто хворіють

Експерти однієї страхової компанії розповіли про те, які країни найнебезпечніші для відпочинку з дітьми. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами фахівців, найчастіше діти хворіють Болгарії, Туреччини та Іспанії. У Болгарії найчастіше було погано дітям від 8 до 17 років - 29,5% звернень за медичною допомогою.

В Туреччині нездужання відчули на собі малюки до трьох років - 10%. На курортах в Іспанії часто було погано зі здоров'ям у дітей у віці від 3 до 7 років - 9,7%.

Дітей брати не варто: названо найнебезпечніші курорти для сімейного відпочинку

Небезпечні країни для відпочинку з дітьми (ілюстративне фото: pixabay.com)

В топ-10 країн, відпочинок в яких у туристів супроводжувався хворобою дітей, увійшли Греція - 5,3%, Чорногорія - 3,2%, ОАЕ - 2,6%, Італія - 2,4% та Німеччина - 1,9%.

При цьому самі безпечні країни для відпочинку з дітьми - це Грузія, Індонезія, Ізраїль, Австрія і Франція.

Нагадаємо, що на відомому курорті Залізний порт Херсонської області 21-річний молодий чоловік вирішив продемонструвати відпочиваючим свої вміння і виліз на непрацююче колесо огляду. Хлопець швидко перебирався, але в якийсь момент відчув втому в руках і зірвався з великої висоти.

Раніше повідомлялося про те, що в Херсонській області дитина почала тонути в морі, а люди замість того, щоб швидко рятувати хлопчика почали просто знімати на камеру. Все це відбувалося в місці, де люди люблять відпочивати "дикуном".

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