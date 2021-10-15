Десяток екіпажів і "швидка": у центрі Києва сталася стрілянина в барі (відео)

У центрі Києва біля бару сталася бійка зі стріляниною, і в результаті події був потерпілий, якому надали медичну допомогу.
Про це 15 жовтня передає "Інформатор".
Інцидент трапився цієї ночі на вулиці Хрещатик, 44. У цій будівлі розташований один з популярних столичних розважальних закладів - паб "Barman Dictat".
За попередньою інформацією, близько 1:40 в барі почалася бійка, яка пізніше переросла у стрілянину.
На місце НП прибуло з десяток екіпажів поліції, також викликали "швидку допомогу".
На опублікованому відео з місця інциденту можна побачити, як біля арочного входу у дворик, де розташований бар, припарковані чотири авто правоохоронців, і машини продовжували прибувати. У кареті "швидкої" медики надавали допомогу одному з постраждалих.
На Хрещатику сталася бійка зі стріляниною в барі (фото: kiev.informator.ua)
Що стало причиною конфлікту і хто відкрив стрілянину - поки залишається невідомим, і "копи" на місці не стали коментувати те, що трапилося.
У прес-службі поліції столиці інформації про інцидент немає.
Відео: у центрі Києва в барі сталася бійка зі стріляниною
Нагадаємо, раніше у вересні у Києві п'яний неадекват влаштував хаотичну стрілянину через зауваження перехожих.
Також повідомлялося, що нещодавно під Києвом у Софіївській Борщагівці чоловік у камуфляжі розстріляв машину з сім'єю.