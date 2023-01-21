Десятки тысяч за несуществующее жилье: туристка в Буковеле стала жертвой мошенников

Как работает схема

Жительница Тернополя в одной из социальных сетей нашла объявление об аренде жилья в Буковеле, популярном горнолыжном курорте, рассказывают правоохранители. Она связалась с "арендодателем" и обсудила условия перечислившей ему сначала 9 тысяч гривен задатка за "бронь", а через несколько дней - еще 13 500 гривен. В итоге гражданка передала злоумышленникам 22 500 гривен.

То, что стала жертвой мошенников, женщина осознала, уже когда приехала в Буковель. Так, никакого дома по указанному адресу не оказалось.

Начато уголовное производство

Потерпевшая о факте мошенничества сообщила правоохранителям.

По данному факту дознаватели Тернопольского районного управления полиции возбудили уголовное производство по части 1 статьи 190 (мошенничество) УК.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные меры по раскрытию преступления.

Как не попасться на крючок мошенников

Полицейские призывают украинцев быть осторожными и никогда до пересмотра жилья не перечислять никакие средства. Также правоохранители дали рекомендации, как можно распознать обман.