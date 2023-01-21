Десятки тысяч за несуществующее жилье: туристка в Буковеле стала жертвой мошенников

Распространенная мошенническая схема по выманиванию денег у доверчивых граждан, желающих снять жилье в горах - в зимнее время традиционно активизируется. На этот раз жертвой аферистов стала женщина, которая хотела арендовать домик в Буковеле, но только лишилась крупной суммы.
Об этом передали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.
Жительница Тернополя в одной из социальных сетей нашла объявление об аренде жилья в Буковеле, популярном горнолыжном курорте, рассказывают правоохранители. Она связалась с "арендодателем" и обсудила условия перечислившей ему сначала 9 тысяч гривен задатка за "бронь", а через несколько дней - еще 13 500 гривен. В итоге гражданка передала злоумышленникам 22 500 гривен.
То, что стала жертвой мошенников, женщина осознала, уже когда приехала в Буковель. Так, никакого дома по указанному адресу не оказалось.
Потерпевшая о факте мошенничества сообщила правоохранителям.
По данному факту дознаватели Тернопольского районного управления полиции возбудили уголовное производство по части 1 статьи 190 (мошенничество) УК.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные меры по раскрытию преступления.
Полицейские призывают украинцев быть осторожными и никогда до пересмотра жилья не перечислять никакие средства. Также правоохранители дали рекомендации, как можно распознать обман.
Ранее мы рассказывали, что хотя подобная схема не нова, в зимний период количество таких ложных объявлений в интернете увеличивается. Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости в Украине также давала советы, как не попасть впросак при поиске жилья в интернете на курортах.
А также перед этим мы писали, что мошенники в Литве собирают анкетные данные украинцев.