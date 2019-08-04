Десятки років буде видно наслідки: у Криму страшна екологічна НП (відео)

Крим тоне у фекаліях через прорив каналізаційної труби глибоководного випуску КОС "Південні". Розрив труби стався в Блакитній бухті Севастополя. З космосу видно масштаби забруднення пляжів нечистотами. Про це повідомили вчені севастопольського Морського гідрофізичного інституту телеканалу НТС.

Один з пляжів анексованого Криму забруднений нечистотами після викиду в Блакитній бухті Севастополя. Зокрема, прорив каналізаційної труби глибоководного випуску КОС "Південні" стався на глибині 36 метрів. Через це більш 70% неочищених стоків опинилися на поверхні води в прибережній смузі.

Нечистоти швидко поширюються уздовж узбережжя і потрапляють в бухті Балаклави. За словами заступника директора гідрофізичного інституту Антона Георга-Копулоса, придонні відкладення вражені бактеріями, фосфатами, амонієм.

Вчені стверджують, що потрібно не одне десятиліття, щоб севастопольська бухта оговталася від екологічної катастрофи. Для цього проблему потрібно вирішувати негайно.

Крим тоне у фекаліях – з'явилося відео з космосу (фото: youtube.com)

Як ми раніше писали, в окупованому Криму на пляжі потік фекалій стікав прямо в море, в якому купалися люди. Відповідне відео опублікував блогер Олександр Гірничий на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, в мережі з'явилися фото порожніх і брудних пляжів у Криму. Замість натовпу туристів на піску валяються гори сміття та будівельних матеріалів.