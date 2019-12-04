Дешево, сердито і доступно: у поліції розповіли про карабіні, з якого вбили сина депутата (фото)

В поліції показали зброю, з якої був убитий син депутата Київоблради В'ячеслава Соболєва трирічний Сашко 1 грудня в центрі столиці. Так, куля була випущена швидше за все саме з карабіна на американській платформі AR у калібр 7,62 мм з недорогим китайським оптичним прицілом XD Precision. Про це передав директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

Правоохоронці зазначили, що вилучена зброя скоро надійде для дослідження експертів.

За попередніми професійними висновками, даний карабін важко назвати високоточним саме для снайперської стрільби.

"Схоже, організатори та виконавці не обтяжували себе пошуком коштовних знарядь злочину і ретельним плануванням, а просто взяли перше, що потрапило під руку. Дешево, сердито і доступно", - йдеться у публікації.

Трирічний Сашко, загиблий син В'ячеслава Соболєва (Фото: facebook.com/vyacheslav.sobolev)

Криміналісти та оперативники вже встановили траєкторію польоту кулі, яка вказала на квартиру хостелу на вулиці Тарасівський.

"Далі все було справою техніки", - написав Шевченко.

Двом затриманим підозрюваним у вбивстві дитини вже вручили узгоджені прокуратурою підозри від слідства. 4 грудня суд мав обрати їм запобіжний захід.

Один з підозрюваних у вбивстві Євген Семенов (Фото: Telegram/Ігор Мосійчук)

Другий підозрюваний у вбивстві Андрій Лаврега (Фото: facebook.com/lavrega)

"На жаль, 5 років війни об`єктивно криміналізують суспільство. Із кожним днем, який Україна проживає у збройному опорі російському агресору, збільшується кількість захисників, які пройшли фронт і повернулися до мирного життя. І чимало з них стають ласими об`єктами для залучення у тенета злочинності. Кримінал їх зваблює передусім грошима. Як і цих двох хлопців, які вчиняли замах на Соболєва, а поцілили у його дитину. Подібне переживають усі країни після тривалих кровопролитних військових конфліктів - це загальносвітова тенденція. Саме тому надважлива місія Мінветеранів: соціалізувати, залучати до служби, давати роботу і надію у житті усім тим, хто воював на фронті", - йдеться в публікації.

Вбивство сина депутата В'ячеслава Соболєва - у поліції показали зброю, з якої стріляв кілер (Фото: facebook.com/artem.shevchenko)