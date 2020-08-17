Як дешевше купити тур в Єгипет і Туреччину: українцям розкрили секрет

Через пандемію коронавірусу для українців зараз доступно для відпочинку не так багато країн. Улюблені й популярні напрямки Туреччина і Єгипет запрошують на відпочинок і наших туристів. Для того щоб купити путівки в ці країни за вигідними цінами, потрібно це робити за 1-3 місяці до поїздки. Про це розповів віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза.

"Я б рекомендував планувати відпочинок заздалегідь, принаймні, на 1-2-3 місяці вперед. В такому випадку можна виграти в ціні, тому що ми бачимо, що ціни підіймаються", – сказав Дереза "Обозревателю".

Також Максим Дереза заспокоїв українців щодо безпеки на турецьких і єгипетських курортах. За його словами, в цих країнах все організовано належним чином і боятися за дотримання санітарних правил не варто.

"Плануйте подорожі, не переживайте. Всі готелі проходять сертифікацію, все контролюється, тому що жодній країні не потрібні спалахи вірусу через приїжджих туристів", – додав Дереза.

За його словами, українцям доведеться навчитися жити з коронавірусом, через те, що інфекція поки що нікуди від нас не дінеться і люди повинні змиритися з новими реаліями і новими умовами на відпочинку.

Нагадаємо, що зараз Туреччина трохи змінила правила в'їзду для українців. Тепер всім туристам, які в'їжджають в Туреччину, доведеться заповнювати спеціальні анкети, в яких потрібно буде вказувати місце призначення та адреса перебування в країні.

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