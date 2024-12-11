Дешевый витамин, который поможет похудеть и сжечь жир на животе

Хотите похудеть без диет и физических тренировок? Выход есть. Ученые сообщают, что дешевый витамин может помочь сбросить лишние килограммы и оставаться здоровыми.

Что именно нужно принимать, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Larazon.

Какой витамин поможет избавиться от лишнего веса

В зимнее время очень тяжело заставить себя выходить на улицу и заниматься физической активностью.

Хотя важно выходить на улицу даже зимой, когда мы этого не хотим, крайне важно принимать витамин D.

Если вы сочетаете витамин D со сбалансированной диетой и регулярными физическими упражнениями, это может помочь вам достичь лучших результатов в ваших целях - уменьшить жир в области живота.

Если у вас слишком много абдоминального жира, вы подвергаетесь большему риску сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

Хотя диета и физические упражнения являются ключевыми, исследования показали, что витамин оказывает положительное влияние на ваш метаболизм, поскольку достаточный уровень витамина D может быть связан с уменьшением количества абдоминального жира, особенно у лиц с избыточным весом или ожирением.

Эксперты утверждают, что несколько исследований показали, что люди с низким уровнем витамина D в крови склонны накапливать больше жира в области живота, и действительно дефицит этого витамина связан с другими областями, такими как гипертония и проблемы с глюкозой в крови.

Как витамин D снижает жир на животе?

Витамин D может помочь уменьшить жир на животе, поскольку он оказывает непосредственное влияние на процессы накопления жира в организме, а также регулирует уровень инсулина, что может помочь предотвратить накопление жира в области живота. Если вы принимаете правильное количество, это может еще больше улучшить функцию жировых клеток, способствуя большему сжиганию жира.

Какие хорошие источники витамина D?

жирная рыба, например, лосось, сардины, сельдь и скумбрия

красное мясо

яичные желтки

Сколько витамина D нужно принимать каждый день?

Витамин D для взрослых необходим в количестве 15 мкг или 600 МЕ. Так что сосчитать, сколько каких продуктов необходимо употребить в сутки, довольно нетрудно. Особого внимания нуждаются женщины во время менопаузы - в этот период значительно повышается риск остеопороза.

Пожилым людям старше 70 лет врачи рекомендуют увеличить суточную дозу до 800 МЕ во избежание переломов, гипертонии, сахарного диабета и других болезней пожилого возраста.

Младенцы: 400-600 МЕ или (10-15 мкг) в сутки, дети от 1 до 18 лет: 600-1000 МЕ (15-25 мкг) в сутки.