Тримайте 8 основних правил профілактики варикозу від доктора Комаровського

Чому виникає варикоз?

При малорухливому способі життя кров застоюється у венах, тому вони розширюються. Тобто виникають ділянки судин, де кров практично не рухається.

Там можуть утворюватися тромби й запальні процеси.

А щоб уникнути небезпечних ускладнень, слід дотримуватися елементарних правил від Комаровського.

8 правил профілактики варикозу

Стежте за вагою, тому що ожиріння - один із факторів ризику. Що більша маса тіла, то важче м'язам придавити вену.

Пийте багато води. Наприклад, сухе повітря в приміщенні збільшує ризик згущення крові та ймовірність утворення тромбів.

Відмовтеся від куріння. Це один із серйозних факторів ризику розвитку варикозу.

Більше рухайтеся. Необхідно уникати ситуації, коли ви тривалий час перебуваєте в нерухомому положенні з опущеними ногами. Якщо вам доводиться багато сидіти, потрібно час від часу вставати й ходити.

Займіться спортом. Наприклад, це може бути плавання, їзда на велосипеді.

Три рази на день по 15 хвилин полежіть в такому положенні, щоб ноги були вищими за рівень серця.

Якомога рідше одягайте взуття на високих підборах. Нога в такому положенні більше втомлюється.

Носіть компресійні панчохи і для профілактики, і для лікування варикозу. Особливо коли ви в літаку. Будь-який політ тривалістю понад два години - пряме показання до використання компресійних панчіх.

Компресійні панчохи для профілактики варикозу (фото: flickr.com/Marco Verch)

"Якщо під шкірою є розширена вена, де застоюється кров, при носінні компресійних панчіх ви здавлюєте цю вену, і кров переміщується по глибоких венах, які працюють надійніше", - пояснив Євген Комаровський.