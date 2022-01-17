Тримали два тижні в підвалі, а потім вбили: 11-річний Максим знайдений мертвим під Запоріжжям через 5 місяців пошуків

Хлопчик пішов з дому 28 серпня 2021-го і більше не повернувся

16 січня тіло Максима було знайдено в погребі на території приватного будинку на території смт Якимівка, повідомляють в Нацполіції.

"Офіційно підтверджую: хлопчика, якого розшукували з 29 серпня 2021 року, знайшли мертвим", - сказала Олена Лебединська, прес-офіцер поліції області.

Про деталі справи в поліції обіцяють проінформувати трохи пізніше, відзначаючи, що справа "дуже складна", пише Ukrinform.

Максим Самофалов, учень школи-інтернату вийшов з дому 28 серпня 2021 року близько о 16:00. Відтоді його розшукували правоохоронці, волонтери, але безуспішно.

Фото: Максима Самофалова шукали з серпня 2021-го

Двоє чоловіків тримали дитину в підвалі два тижні

"У скоєнні тяжкого злочину підозрюються двоє раніше судимих чоловіків. Поліцією проводяться невідкладні заходи щодо їх затримання", - повідомили силовики.

Тіло дитини направлено в морг для встановлення причин смерті.

Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за ч. 2, ч. 3, ч. 12 ст. 115 "Умисне вбивство" та ч. 3 ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" Кримінального кодексу України.

Оперативники встановили, що двоє чоловіків 1976 і 1996 років народження викрали хлопчика в серпні, тримали в підвалі протягом двох тижнів, а потім вбили.

Старший з підозрюваних 9 років перебував за ґратами за скоєння тяжких злочинів. Наразі поліцейські вживають невідкладних заходів щодо встановлення місцезнаходження та затримання зловмисників.

Що пережила дитина за ці два тижні не повідомляється...

Фото: убитий Максим Самофалов (zabor.zp.ua)