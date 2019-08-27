Тримала сина на ланцюгу з зав'язаними очима: нові деталі про жорстоку матір в Дніпрі

У Дніпрі працівники ювенальної превенції під час перевірки багатодітної сім'ї, виявили жінку, яка прив'язала на ланцюг свого 8-річного сина, обмотала його скотчем і зав'язала йому очі. Жінка була затримана і їй висунули підозру відразу за трьома кримінальними статтями. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Дніпропетровській області.

Слідчий відділ Дніпровської окружної прокуратури відкрив три кримінальні справи: за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 127 (Катування), ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

Дитина була направлена на судово-медичну експертизу, яка показала на його тілі численні синці та садна. Хлопчика, а також інших дітей з сім'ї, 4, 6 і 13 років, помістили в центр соціально-психологічної реабілітації. На даний момент з дітьми працюють психологи.

56-річна жінка, яка знущалася над дітьми постала перед судом і 24 серпня їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під нічним домашнім арештом на два місяці – їй заборонено залишати місце проживання без дозволу слідчого з 21:00 до 6:00.

Поліція Дніпропетровській області проводить розслідування і з'ясовує всі обставини утримання дітей.

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