Дерматологи рассказали, после скольких лет загорания на солнце может возникнуть рак кожи

Каждое лето многие любят загорать под солнцем. Однако, независимо от того, насколько прекрасно вы выглядите сегодня, ваша кожа уже может быть под угрозой из-за медленно растущего рака кожи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
"Рак кожи часто является медленно развивающейся болезнью, то есть могут потребоваться годы, даже десятилетия, чтобы последствия солнечного облучения проявились в виде раковых поражений. Большинство базальноклеточных карцинов являются результатом хронического пребывания на солнце, и для их развития может потребоваться от 15 до 30 лет", - сказал дерматолог и хирург Саами Халифиан.
Рак кожи - злокачественное новообразование, образующееся на кожном покрове. Этому заболеванию одинаково подвержены мужчины и женщины, но чаще всего оно наблюдается у светловолосых людей со светлой кожей.
Когда у человека рак кожи, симптомы обычно видны невооруженным глазом. Человек замечает утро, которое никак не может зажить, подозрительное пятно или узелок. Они быстро увеличиваются в размере, имеют неровные края, могут чесаться или болеть, кровоточить.
Иногда человек замечает и общие признаки рака кожи, особенно на поздних стадиях:
Опасность состоит в том, что симптомы рака кожи могут и не проявляться.
Ультрафиолетовое излучение, в частности - солнечное, провоцирует все основные типы рака кожи - различные виды карциномы и меланомы. Летом обязательно используйте солнцезащитные средства, которые оградят кожу от пагубного воздействия. Канцерогенными также являются устройства искусственного загара.
наносить за 15 минут до выхода из дома, а затем повторно каждые два часа, когда вы находитесь на улице под прямым солнечным светом.
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