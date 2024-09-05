Дерматологи рассказали, после скольких лет загорания на солнце может возникнуть рак кожи

Как загар приводит к раку кожи

"Рак кожи часто является медленно развивающейся болезнью, то есть могут потребоваться годы, даже десятилетия, чтобы последствия солнечного облучения проявились в виде раковых поражений. Большинство базальноклеточных карцинов являются результатом хронического пребывания на солнце, и для их развития может потребоваться от 15 до 30 лет", - сказал дерматолог и хирург Саами Халифиан.

Что такое рак кожи

Рак кожи - злокачественное новообразование, образующееся на кожном покрове. Этому заболеванию одинаково подвержены мужчины и женщины, но чаще всего оно наблюдается у светловолосых людей со светлой кожей.

Когда у человека рак кожи, симптомы обычно видны невооруженным глазом. Человек замечает утро, которое никак не может зажить, подозрительное пятно или узелок. Они быстро увеличиваются в размере, имеют неровные края, могут чесаться или болеть, кровоточить.

Иногда человек замечает и общие признаки рака кожи, особенно на поздних стадиях:

пропадает аппетит

резко уменьшается масса тела

чувствуется слабость и утомляемость

температура держится на уровне 37,5

Опасность состоит в том, что симптомы рака кожи могут и не проявляться.

Как защитить кожу

Ультрафиолетовое излучение, в частности - солнечное, провоцирует все основные типы рака кожи - различные виды карциномы и меланомы. Летом обязательно используйте солнцезащитные средства, которые оградят кожу от пагубного воздействия. Канцерогенными также являются устройства искусственного загара.

наносить за 15 минут до выхода из дома, а затем повторно каждые два часа, когда вы находитесь на улице под прямым солнечным светом.