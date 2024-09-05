Дерматологи рассказали, после скольких лет загорания на солнце может возникнуть рак кожи

Каждое лето многие любят загорать под солнцем. Однако, независимо от того, насколько прекрасно вы выглядите сегодня, ваша кожа уже может быть под угрозой из-за медленно растущего рака кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Как загар приводит к раку кожи

Дерматолог Клер Волински рассказал, что загорелое тело нравится людям, но позже вы можете пожалеть об этом из-за риска возникновения рака кожи.

"Важно понимать, что не существует такого понятия, как здоровый загар, даже если вы не сгорели. Поскольку загар - это защитный механизм, который включается, когда ДНК клеток кожи повреждается ультрафиолетовым излучением", - отметил врач.

Когда вы смотрите в зеркало и вам нравится то, что вы видите, то может быть трудно представить возможность рака кожи.

Молодая кожа более устойчива, чем зрелая, поэтому человек, обгоревший на солнце в возрасте 30 лет, скорее увидит, что кожа восстанавливается, чем в 60 лет.

Все время и деньги, которые вы тратите на уход за кожей, не дадут результата, если вы не защищаете кожу от солнца.

"Рак кожи часто является медленно развивающейся болезнью, то есть могут потребоваться годы, даже десятилетия, чтобы последствия солнечного облучения проявились в виде раковых поражений. Большинство базальноклеточных карцинов являются результатом хронического пребывания на солнце, и для их развития может потребоваться от 15 до 30 лет", - сказал дерматолог и хирург Саами Халифиан.

Что такое рак кожи

Рак кожи - злокачественное новообразование, образующееся на кожном покрове. Этому заболеванию одинаково подвержены мужчины и женщины, но чаще всего оно наблюдается у светловолосых людей со светлой кожей.

Когда у человека рак кожи, симптомы обычно видны невооруженным глазом. Человек замечает утро, которое никак не может зажить, подозрительное пятно или узелок. Они быстро увеличиваются в размере, имеют неровные края, могут чесаться или болеть, кровоточить.

Иногда человек замечает и общие признаки рака кожи, особенно на поздних стадиях:

пропадает аппетит

резко уменьшается масса тела

чувствуется слабость и утомляемость

температура держится на уровне 37,5

Опасность состоит в том, что симптомы рака кожи могут и не проявляться.

Как защитить кожу

Ультрафиолетовое излучение, в частности - солнечное, провоцирует все основные типы рака кожи - различные виды карциномы и меланомы. Летом обязательно используйте солнцезащитные средства, которые оградят кожу от пагубного воздействия. Канцерогенными также являются устройства искусственного загара.

Используйте солнцезащитные средства широкого спектра действия по крайней мере с SPF 30. Крем нужно наносить за 15 минут до выхода из дома, а затем повторно каждые два часа, когда вы находитесь на улице под прямым солнечным светом.

Даже если автомобиль кажется замкнутым пространством, не следует ездить без солнцезащитного крема.

"Я часто вижу больше повреждений от солнца на левой стороне лица, чем на правой, потому что солнце может причинить вред на дороге", - отметила дерматолог.

В дополнение к солнцезащитному крему вы можете начать использовать антиоксидант с витамином С. Наносите его утром после очистки, это поможет бороться с окислительным стрессом, вызванным воздействием УФ-лучей.