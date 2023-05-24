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Дерматолог рассказала, что делать, если вы травмировали родинку: безопасный алгоритм действий

Что делать, если травмировали родинку (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Родинка - это врожденное или приобретенное доброкачественное образование на коже в виде пигментного пятна. Они не несут никакой угрозы, однако с родинками следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить их.

Но что же делать в случае травмирования родинки, рассказала дерматолог Светлана Дячук на своей странице в Instagram.

Как обращаться с родинками

В первую очередь не стоит паниковать из-за травмирования. Врач отмечает, что это никогда не приводит к перерождению родинки или значительному кровотечению.

В этом случае важно также различать, что вы травмировали. Часто бывает так, что человек может болеть раком кожи, травмировать эти новообразования и даже не догадываться об этом.

"Травмируешь родинку - заживет без последствий. Травмируешь рак кожи - он раком и останется, метастазирует и убивает человека", - объясняет врач.

Поэтому, чтобы узнать, что именно вы травмировали, обратитесь к врачу, чтобы сделать дерматоскопию.

Как обрабатывать травмированную родинку

Следуйте такому алгоритму действий:

  1. Не обрабатывайте зеленкой или йодом.
  2. Обработайте антисептиком без спирта и иода. Им может стать Хлоргексидин или Октенисепт.
  3. Если рана кровоточит, зажмите ее пальцем на 10 минут.
  4. Если необходимо, заклейте после обработки пластырем.
  5. После оказания первой помощи обратитесь за консультацией врача, чтобы исключить факторы риска.

Раньше мы рассказывали, как самостоятельно проверить родинку на развитие рака.

Читайте также, какие народные приметы о родинках вы раньше могли не знать.

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