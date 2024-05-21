Дерматолог показала пятна на ногтях, которые могут свидетельствовать о раке (видео)

Какой признак нельзя игнорировать

Дерматолог рассказала, что рак кожи ногтя часто остается незамеченным и обычно ошибочно диагностируется как кровоподтеки или засохшая кровь.

Темные пятна на ногтевой пластине чаще всего возникают из-за кровоподтеков кровотечения вследствие травм. Черные пятна под ногтями вызывают болезни печени или эндокардит (воспаление оболочки сердца).

Опасная причина пятен в виде продольной темной полосы - подногтевая меланома или злокачественный рак кожи.

По словам врача, если появилась идущая вниз по ногтю темная пигментированная вертикальная полоса, это обязательно нужно проверить. Все потому, что это потенциально может быть очень серьезная форма рака кожи, называемая подногтевой меланомой.

Что должно насторожить

Хотя подногтевая меланома встречается редко, она может стать опасной, если игнорировать.

"Меланома обычно имеет четкую форму. Некоторые могут описать ее так, будто вы нарисовали линию на ногте черным или коричневым маркером", - объясняет дерматолог.

Это выглядит как темная линия на вашем ногте, которая проходит снизу вверх. Она может начинаться с маленького размера, но увеличиваться, покрывая весь ноготь и распространяясь на кутикулу.

Однако не все темные пятна на ногтях опасны. У многих людей могут возникать доброкачественные линии на ногтях, называемые продольной меланонихией. Она имеет более светлый цвет, заметна на нескольких ногтях и не прогрессирует.

В любом случае, если появились какие-либо изменения на ногтях, важно обратиться к врачу.