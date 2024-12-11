Средства для кожи могут приводить к быстрому старению: не пропустите эти симптомы

Самые очевидные и явные признаки, конечно, появление высыпаний. Да, они могут быть следствием совсем других более глобальных проблем. Следует на время исключить новый продукт из ухода: если высыпания уменьшатся и начнут проходить, продукт лучше заменить.

К тому же ощущение стянутости после нанесения продукта тоже не является нормальным. Если продукт сушит кожу, это сигнал, что он вам не подходит. Возможно, средство содержит спирт или много воды, которая быстро испаряется с поверхности кожи, и мало увлажняющих масел.

Существует два способа отшелушивания: химический и механический.

Механическое отшелушивание может улучшить блеск кожи, удаляя мертвый слой кожи, который может сделать ее тусклой. Это также может помочь закрыть поры, что может уменьшить некоторые типы прыщей.

Химические эксфолианты действуют на большем микроуровне, помогая растворить лишние клетки кожи и уменьшить неравномерную пигментацию на поверхности кожи.

Спонтанная эмоциональная покупка по рекомендации любимого блогера может в лучшем случае стать пустой тратой денег, а в худшем - причиной появления нежелательных симптомов на лице, лечение которых потребует дополнительных инвестиций.