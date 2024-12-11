Средства для кожи могут приводить к быстрому старению: не пропустите эти симптомы

Правильные средства для кожи являются ключевыми для предотвращения быстрого старения. Некоторые признаки свидетельствуют о том, что ваши повседневные средства не подходят коже и наносят вред.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Чрезмерное отшелушивание может навредить коже

Чрезмерное отшелушивание - одна из худших вещей, которые вы можете сделать для кожи, причиняя повреждение и преждевременное старение.

"Если вы чрезмерно отшелушиваете кожу, то она может выглядеть тусклой и немного старше, чем есть на самом деле. Поэтому следует придерживаться мягких методов очищения", - рассказала дерматолог Камила Антиа.

На кожу лица не нужно наносить средства с кислотами каждый день. Это можно делать раз в неделю, но если у вас чувствительная кожа, то раз в две недели.

Самые очевидные и явные признаки, конечно, появление высыпаний. Да, они могут быть следствием совсем других более глобальных проблем. Следует на время исключить новый продукт из ухода: если высыпания уменьшатся и начнут проходить, продукт лучше заменить.

К тому же ощущение стянутости после нанесения продукта тоже не является нормальным. Если продукт сушит кожу, это сигнал, что он вам не подходит. Возможно, средство содержит спирт или много воды, которая быстро испаряется с поверхности кожи, и мало увлажняющих масел.

Вред от пилинга

Существует два способа отшелушивания: химический и механический.

Механическое отшелушивание может улучшить блеск кожи, удаляя мертвый слой кожи, который может сделать ее тусклой. Это также может помочь закрыть поры, что может уменьшить некоторые типы прыщей.

Химические эксфолианты действуют на большем микроуровне, помогая растворить лишние клетки кожи и уменьшить неравномерную пигментацию на поверхности кожи.

Если вы хотите узнать больше о том, какой пилинг лучше всего подходит для вашего типа кожи, то следует обратиться к косметологу.

С возрастом можно заметить сухие пятна на коже, тонкие линии и морщины, а также гиперпигментацию. Важно обсудить все эти проблемы с дерматологом.

Спонтанная эмоциональная покупка по рекомендации любимого блогера может в лучшем случае стать пустой тратой денег, а в худшем - причиной появления нежелательных симптомов на лице, лечение которых потребует дополнительных инвестиций.