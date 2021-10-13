Деревопад і затоплені вулиці: Одесу накрила негода (відео і фото)

Одесу накрила негода 13 жовтня і через сильний дощ деякі вулиці підтопило, а потужні пориви вітру призвели до обвалу дерева, що пошкодило припарковані авто. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Про значні опади в Одесі попереджали в ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру - рятувальники також зазначили, що місцями вітер сягатиме значень до 14 метрів на секунду, а за 12 годин у місті випаде майже 50 міліметрів опадів.

Ускладнення погодних умов знизить видимість на автошляхах області під час дощу 1-2 км. У зв'язку з небезпечними метеорологічними явищами було оголошено штормове попередження, I рівень небезпеки ("жовтий").

Злива в Одесі призвела до підтоплень на півночі та північному заході міста. Жителі Південної Пальміри зазначають, що "дісталося" району Пересип, а також "попливла" вулиця Боровського.

У пабліку "Одесса сейчас" викладені кадри, як по залитих дорогах їде транспорт.

Відео: сильний дощ в Одесі 13 жовтня

А ось вітер наробив біди в центрі місті - на вулиці Юрія Олеші з боку Буніна в районі будинку №11 впала на тротуар велика стара акація, і стовбур пошкодив три машини, припарковані біля будівлі.

НП сталася близько першої години дня. На щастя в цей час нікого з перехожих поруч не було.

Сильний вітер звалив дерево в Одесі, яке впало на автомобілі (фото: odessa.online)

На місце події прибули співробітники поліції.

Відео: дерево, що обвалилося через вітер, накрило авто в Одесі