Дерби младенцев: миллионер-юморист оставил завещание на 10 млн, от которого целый город сошел с ума

Известный юрист Чарльз Миллар скончался бездетным. У него не было семьи, близких родственников или даже друзей, которым бы он мог оставить большое состояние. Однако у Миллара было хорошее чувство юмора и ему нравилось смотреть на то, что деньги могут сделать с человеком. Поэтому он составил такое завещание, от которого в Торонто начали безумствовать мамочки, перессорились судьи и адвокаты и произошел демографический кризис.

Что это было за завещание и кому удалось получить 10 млн долларов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на All that's interesting.

Кто такой Чарльз Миллар

Чарльз Вэнс Миллар родился 28 июня 1854 года в Эйлмере, Онтарио. Он стал известным юристом и владел собственной фирмой в центре Торонто. При жизни он был известен только в Канаде, в определенных кругах. Однако после своей смерти этот человек стал известен почти на весь мир.

Миллар был печально известным шутником, который с удовольствием играл с любовью людей к деньгам. Он бросал на улице долларовые купюры на тротуар и прятался в кустах, чтобы наблюдать за лицом людей, быстро запихивающих деньги в свои карманы, когда думали, что их никто не видит.

Своим друзьям он говорил, что это развлечение "само по себе было воспитанием человеческой природы".

В 1926 году, после успешной карьеры юриста, владельца конюшни и президента пивоварни, он внезапно умер за своим столом во время встречи с несколькими коллегами - в ночь на Хэллоуин. На тот момент мужчине было 73 года, он был холостяком, не имел детей и других родственников, которым он мог бы оставить свое наследство. А наследство было большим.

Завещание Чарльза Миллара

Последняя воля и завещание грандиозного миллионера были пронизаны иронией. Во-первых, он оставил свои запасы в пивоварне и целую гоночную трассу группе запрещенных протестантских служителей, активистам борьбы за трезвость.

500 долларов он оставил своей экономке, уже давно умершей.

Свое курортное имение на Ямайке он завещал трем ненавистным друг другу адвокатам - при условии, что они все будут там жить вместе.

В завещании Миллар признал, что его воля была "необычной и капризной", и упрекал себя за то, что он накопил больше богатства, чем мог издержки за свою жизнь.

"То, что я оставляю, является доказательством моей нелепости, когда собирал и хранил больше, чем мне требовалось за всю жизнь", - написал юрист.

Но самым интересным пунктом его эксцентричного завещания стала воля об основной части имения и большой сумме денег. Миллар завещал их "матери, которая после моей смерти родила больше всего детей". Сроки - 10 лет.

Именно этот пункт вызвал ажиотаж у СМИ, жителей Торонто, судей и адвокатов. И с него начался бэби-бум, который еще называли "Дерби малышей" или "аист дерби".

В завещании было указано, что через 10 лет после смерти Миллара его состояние, которое составляло по сегодняшним меркам более 10 млн долларов, будет передано матери из Торонто, которая родила больше всего детей согласно канадской базе данных о рождении. Если таких будет несколько, деньги должны поделить между матерями.

Некоторые считали, что этот трюк был в шутку, чтобы развлечь друзей Миллара и проверить правовую систему. Другие считали, что это было заявление в поддержку контрацепции из-за "обращения внимания на неукротимое разведение", чтобы "постыдить правительство, чтобы оно легализовало контроль над рождаемостью".

Однако какой бы ни была настоящая мотивация Миллара, это стало сложным и популярным социальным, математическим и биологическим экспериментом.

Дерби малышей

Сначала никто в эту историю не мог поверить, но со временем все СМИ страны начали следить за этой историей. Даже назначали специальных корреспондентов, ответственных за преследование беременных женщин городом по эксклюзивным соглашениям. Вскоре за этой историей начала следить вся Канада и соседние Соединенные Штаты.

Когда Миллар скончался, он даже не подозревал, что его инвестиции так хорошо окупятся. Большая депрессия ударила в тридцатых годах и его имение стало ярким маяком надежды для перенаселенных семей, борющихся за выживание. Всего в Дерби официально участвовало 11 семей. За ними в напряжении наблюдал весь мир.

31 октября 1936 года, ровно через 10 лет после смерти Миллара, конкурс был закрыт. Некоторые женщины пытались включить в список официально не зарегистрированные роды, а также детей, рожденных не от официальных мужчин, и возникал вопрос - стоит ли зачислять мертворожденных или умерших в детстве детей.

На фоне рождения многих детей многие семьи сталкивались с финансовыми проблемами и тяжелыми жизненными условиями. Не все семьи смогли справиться с нагрузкой, некоторые дети трагически погибли, а другие семьи не имели права претендовать на обещанные деньги из-за юридических проблем.

В конце концов, судья Уильям Эдвард Миддлтон, который симпатизирует многодетным семьям и сам старший из девяти детей в семье, принял окончательное решение о победителе. И он оказался не один.

Энни Кэтрин Смит, Кэтлин Эллен Нейгл, Люси Элис Тимлек и Изабель Мэри Маклин родили каждое девять детей в течение 10 лет.

Тимлек, Нейгл, Смит и Маклин получили около 125 000 долларов (сейчас это примерно по 2 млн долларов). Еще две женщины получили меньше суммы, поскольку их мертворожденные, внебрачные или незарегистрированные дети не учитывались в общей сумме (результат признали сомнительным).

Однако полученной суммы наследства каждой матери хватило, чтобы купить новые дома и оплатить обучение детей.

Законодательные последствия

Миллар по образованию юрист, поэтому он очень тщательно расписал в своем завещании пункт "Дерби аистов", чтобы он выдержал судебные вызовы. Но с того дня, как его завещание было объявлено, его все равно обжаловали со всех сторон. В течение 10 лет после его смерти дело переходило от суда в суд.

Некоторые обвиняли эту схему в том, что она противоречит государственной политике - "поощряет рождение детей без учета шансов на жизнь или благосостояние".

Также вдруг появились дальние родственники Миллара и попытались завладеть его состоянием, но у них ничего не вышло. Провинция Онтарио пыталась перенаправить все эти деньги правительству. В конце концов, дело дошло до Верховного суда Канады, и положение было признано действительным.

В народе говорили, что бездетный холостяк Чарльз Миллар "усыновил" 36 детей, которым подарил счастливое будущее.