Депутатку "підловили" на інтимному листуванні з дівчиною: переписку "злили" в мережу

Представниця депутатської групи "За майбутнє" Ірина Констанкевич вела інтимне листування з дівчиною. Чиновниця листувалася у Верховній Раді України під час роботи в п'ятницю, 18 вересня. Подробиці інтимного спілкування між жінками зняв фоторепортер.

Як повідомляє "Апостроф", журналісти зняли телефон народного депутата від групи "За майбутнє" Ірину Констанкевич, коли та листувалася в залі парламенту. Телефон Констанкевич був відкритий на чаті з кимось, хто недвозначно висловлював свою симпатію. При цьому абсолютно очевидно, що це була жінка.

"Як би я хотіла зараз бути поряд з вами. Сиджу на підлозі у ковдрі, вікно відкрите, зірки безкраї, я п'ю вино і слухаю Ніно Катамадзе, її альбом Black. Знайшла в холодильнику салямі до вина. А так хотілося б, щоб Ви пригостили мене сиром. Сьогодні вночі я буду думкамиму Вами в Боголюбских Альпах. Їду завтра в Вуперталь (місто в Німеччині – ред.)", - пише в повідомленні незнайомка.

Ірина Констанкевич вела інтимне листування з дівчиною (фото: "Апостроф")

Співрозмовниця депутатки цікавилася, чи може вона зателефонувати Констанкевич. Чиновниця відповіла своїй знайомій: "Чекаю вашого дзвінка кожен вечір". Також вона відправила їй голосове повідомлення і власне фото з Ради.

Нагадаємо, що раніше нардепів спіймали на листування про відставку глави НБУ.

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