Депутат з "Слуги народу" вразила одкровенням: коронавірус - це афера

Народний депутат з партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька вважає, що коронавірус - це найбільша афера людства. Своїми думками нардеп поділилася на Facebook-сторінці. Також вона висловилася на тему мовного питання в Україні і на тему деяких політиків. Парламентарій висловилася, що вона іноді не в силах терпіти, тому вирішила висловитися публічно.

"Ловіть мої одкровення. Зараз це рідко буває.

1. Я переконана, що коронаро-бісся це одна з найбільших афер світу.

2. Я впевнена в тому, що мовні (мовні) розбіжності виносяться на порядку кожен раз, коли потрібна чергова революція. Ця тема в народі України по-серйозному нікого не хвилює. 3. Порошенко, Аваков, Тимошенко, Медведчук - повинні сидіти у в'язниці. Це все тому, що іноді я не в силах терпіти", - написала Богуцька.

Українці в коментарях відразу ж відреагували на висловлювання Богуцької.

Вірус запущений навмисне, це факт.

Перевірка на істинність глобалізації.

Ліза, що з українськими каналами, про що говорять люди.?У мене все норм, але іншим відключено і віщають Медведчука..

З посади за грати - було б гарно, серьйозно і надійно.

Скріншот коментарів (Facebook)

Це вже не перший раз, коли депутати від "Слуги народу" висловлюються про коронавірус. Так, наприклад, народний депутат України Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що смертельний вірус з китайської провінції Ухань – це маркетинговий хід.