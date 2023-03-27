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Депутат и священник. Что известно о родственниках парней, которые насиловали девочку на Закарпатье

Коллаж РБК-Украина: всплыли новые детали резонансного дела об изнасиловании на Закарпатье
Автор: Владимир Костырин

Стали известны новые подробности резонансного дела об изнасиловании тремя подростками 14-летней девочки на Закарпатье, после которого судья своим приговором фактически отпустила фигурантов, дав им условное. Выяснилось, что родственники обидчиков были депутатом и священником.

Об этом сообщил Владимир Бондаренко в своем Facebook.

Так, отцом двух братьев, участников группового изнасилования, оказался председатель Верхневоротского первичного центра партии "Оппозиционный блок" Воловецкого района Закарпатской области.

Речь идет об Анатолии Васильевиче Гафинец, чьи сыновья Владислав и Ростислав (оба - 2006 года рождения) являются фигурантами дела.

Также стало известно, что дедушка третьего подсудимого Михаила Траневича Михаил Федорович Лакатош - основатель религиозного общества Украинской православной церкви Московского патриархата.

Также в публикации отмечается, что не была обнаружена связь с прокурором Александром Ивановичем Гафинец из Рахова.

В посте приводятся данные всех трех парней - фигурантов дела об изнасиловании.

Фото: facebook.com/vladimir.bondarenko.754918

Напомним, что по факту группового изнасилования 14-летней девочки, что произошло летом 2021 года, было начато уголовное производство (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Тогда подростков взяли под стражу, и, как отмечали в прокуратуре, фигурантам грозило до 12 лет лишения свободы.

Однако судья Воловецкого райсуда вынесла приговор по ст. 153 (сексуальное насилие, без проникновения), а не 152-й статьи (изнасилование), и приговорила фигурантов на 5 лет лишения свободы, освободив от наказания - назначив испытательный срок на 2 года.

Судебный процесс проходил при участии адвоката из Центра правовой помощи, интересы пострадавшей в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, где, как выяснилось, работает один из насильников.

Также добавим, что служба защиты детей дала насильникам положительные характеристики, что не единожды указывалось в приговоре.

Такой приговор вызвал в обществе широкий резонанс, и на дело обратили внимание чиновники, правозащитники, активисты, знаменитости, военные с целью пересмотра дела, подачи апелляции, восстановления прав пострадавшей ученицы.

Фигурантов дела ведут в суд на Закарпатье (фото: скриншот с видео)

Напомним также, что омбудсмен Дмитрий Лубинец взял дело под свой контроль, а отец пострадавшей девочки добивается апелляции.

На скандальный приговор отреагировали и в МОН - министр образования и науки Оксен Лисовый пообещал приложить все усилия, чтобы преступники, не понесшие строгого наказания, были привлечены к ответственности.

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