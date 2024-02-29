Депрессия не накроет с головой: какие 7 привычек значительно снижают риск ее развития

Исследователи из Кембриджского университета выяснили, какие 7 привычек человека могут повлиять на депрессию. Соблюдение этих привычек помогает снизить не только риск развития депрессии, но и ее негативных последствий.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) депрессией страдает примерно один из 20 взрослых во всем мире. Эта коварная болезнь может иметь разрушительные последствия для жизни людей, изменяя их благополучие.

Исследователи из Кембриджского университета решили выяснить, могут ли определенные повседневные привычки влиять на риск депрессии. Они составили список из 7 факторов, которые позволяют предотвратить это заболевание.

Уменьшите риск депрессии

Хотя на депрессию влияют факторы, находящиеся вне нашего контроля, такие как генетика, структура мозга, иммунная и метаболическая системы, образ жизни также может влиять на это заболевание.

Так, исследователи из Кембриджского университета за девять лет изучили привычки почти 290 000 человек, у 13 000 из которых была диагностирована депрессия.

Они стремились раскрыть основные механизмы, связывающие образ жизни с депрессией. Затем они определили семь привычек, которые могут помочь снизить риск депрессии.

7 привычек, которые могут снизить риск депрессии

Хороший сон: получение достаточного количества качественного сна снижает риск депрессии на 22%. Поэтому очень важно обеспечить регулярный и качественный сон.

Умеренное употребление алкоголя: умеренное употребление алкоголя снижает риск депрессии на 11%. Это означает, что важно следить за употреблением алкоголя и не злоупотреблять им.

Питательная диета: принятие здорового питания снижает риск депрессии на 6%. Выбирайте сбалансированную диету, богатую овощами, фруктами и необходимыми питательными веществами.

Регулярная физическая активность: регулярные физические упражнения являются мощным противоядием от депрессии, снижая риск на 14%. Занимайтесь физической активностью, которая вам нравится, будь то ходьба, бег, йога или танцы.

Воздержание от курения: отказ от курения может снизить риск депрессии на 20%.

Малоподвижный и умеренный образ жизни: Если вы проводите слишком много времени сидя, это может увеличить риск депрессии. Важно поддерживать умеренный уровень активности в течение дня.

Активная общественная жизнь: частые социальные взаимодействия снижают риск депрессии на 18%. Развивайте здоровые социальные отношения и поддерживайте сильную сеть поддержки.

"Хотя наша ДНК может увеличить риск депрессии, мы показали, что здоровый образ жизни потенциально более важен", - подчеркивает профессор Барбара Саакян из Кембриджского университета.