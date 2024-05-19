Депрессия или просто плохое настроение: психологи объяснили, как различить эти состояния

Как отличить депрессию от плохого настроения

"Представление о том, что депрессия - это состояние, когда человеку просто грустно, совершенно неправильно. Конечно, подавленное состояние является частью депрессивного расстройства, но депрессия не ограничивается только им", - говорят психологи.

Одно из самых главных отличий депрессии от плохого настроения - продолжительность. При депрессии подавленность присутствует не менее двух-трех недель.

"Когда у человека плохое настроение, то он выполняет домашние дела и ухаживает за собой через силу. А при депрессии человеку не хватает сил на простейшие действия - ему сложно даже почистить зубы", - объясняют специалисты.

При плохом настроении человек может отвлечься на какие-то дела и почувствовать улучшение. А при депрессии не помогают даже сон, развлечения и отпуск.

Человек в плохом настроении может выговориться другу и ему станет легче, а человек с депрессией думает, что его никто не поймет и даже осудит за это.

При депрессии следует обращаться за квалифицированной помощью (фото: Freepik)

"Когда есть просто плохое настроение, то любимые книги, фильмы и музыка способны его улучшить. А при депрессии увлечения человека больше не доставляют ему удовольствия", - говорят психологи.

В плохом настроении человек понимает, что испытывает грусть, злобу и напряжение, или печаль, а при депрессии человеку кажется, что он ничего не чувствует и внутри у него пустота.

"Человек стремится поддержки близких, когда имеет плохое настроение, а когда есть депрессия, человек стремится изолироваться, не хочет никого видеть", - отмечают специалисты.

Депрессия также проявляется физически - при ней человек теряет аппетит, возникают проблемы со сном, ухудшается общее самочувствие. При плохом настроении физическое состояние человека не страдает.

При наличии признаков депрессии человеку следует обратиться за квалифицированной помощью, не медля.