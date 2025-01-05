Денисенко высказалась о сексуальных домогательствах в украинском кино

По словам артистки, к счастью, опыта, связанного с сексуальными домогательствами в ее сторону, у нее нет.

"Думаю, это во многом благодаря тому, что всегда четко очерчиваю свои границы и не боюсь высказывать свое мнение. Если мне что-то не нравится - как, например, взгляд или комментарий, - я сразу на это реагирую. Чаще всего делаю это с юмором, потому что считаю, что даже в деликатных ситуациях можно найти способ поговорить без конфликта", - сказала Денисенко.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Наталка говорит, что важно уметь отстаивать свои границы. Это касается как женщин, так и мужчин.

"Нам всем нужно учиться понимать свои границы и уметь их защищать, даже в мелочах. Однако я понимаю, что проблема харассмента существует, и она не ограничивается только театром или кино. Неприятные истории встречаются в любой сфере, и именно поэтому так важно знать хотя бы базовые правила коммуникации и уважения к другим", - отметила звезда.

Последний секс-скандал в украинском кино

В 2021 году разгорелся скандал вокруг актера Владимира Талашко, звезды фильма "В бой идут одни старики“. Студентки университета им. Карпенко-Карого обвинили актера в сексуальных домогательствах, утверждая, что преподаватель приглашал их к себе домой под предлогом помощи в карьере, фотографировал обнаженными и пытался склонить к интимным отношениям.

Талашко отрицал все обвинения, однако в ноябре 2021 года по собственному желанию ушел из университета.

Зимой 2023 года полиция обнародовала результаты расследования, по которым актер был признан невиновным из-за отсутствия доказательств.

Владимир Талашко (facebook.com/vladimir.talashko)

В конце 2024-го актриса Татьяна Малкова рассказала о домогательствах со стороны актера, когда она поступала в театральный вуз.

Позже с подобными заявлениями выступила еще одна артистка, Елена Лавренюк, которая отметила, что у всех девушек из тогдашнего круга ее окружения была "одна и та же история".