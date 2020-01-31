Гроші за повітря: українців обурила історія з платіжкою за газ

Платіжка за газ сильно здивувала жителя Вінницької області Вадима Когута, який збудував новий дім і газом ще не користувався. В будинку ніхто не живе, але у 2020 році прийшла платіжка, в якій зазначена сума у розмірі 385 гривень за транспортування газу.

У платіжці також йдеться про те, що за доставляння газу в рік потрібно заплатити 4630,6 гривні. Вадим дуже обурений, адже будинок хоч і побудований у 2018 році та до нього провели газ, але він їм ще жодного разу не користувався, тому що не живе й будинку, і тільки робить ремонт.

Чоловік записав відеоролик, в якому показав нову платіжку і лічильник, на якому видно, що газ не використовувався. Він також продемонстрував свій котел, який поки стоїть без діла.

Вадим Когут розповів про платіжку за газ (відео: facebook.com/Вадим Когут)

Вадим також зазначив, що банки поки що не приймають оплату за доставляння газу. При цьому в газовій компанії також не взяли гроші та заявили, що вони таких платежів поки що не приймають.

Відеоролик Вадима був опублікований вчора, 30 січня, і вже зібрав 4,6 тисячі коментарів. Цим відео поділилося 125 тисяч осіб. Ось, що пишуть обурені користувачі мережі:

Таблиця множення на нуль нашим міністрам не знайома! Панове міністри, (а краще монстри) вивчіть таблицю на нуль або міняйте формулу з транспортування газу!!!

Зателефонуйте на гарячу лінію Урядова Служба. Розкажіть ситуацію. Номер телефону подивіться в інтернеті з вашою області;

Можливо, звернутися до суду? У Вас є факти, що ви не користуєтеся газом;

Адвокат, суд і тяганина з державою. Іншого виходу не видно.

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