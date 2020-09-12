Гроші замість "пакунків малюка": як українцям отримати виплати і що можна купити

Монетизація "пакунку малюка" в Україні з вересня 2020 року дозволила батькам отримати грошову компенсацію одноразової допомоги на народження дитини, замість самих дитячих товарів. Так українці зможуть самостійно закуповувати необхідне для новонародженого.

Кошти будуть надходити на спеціальну банківську картку, а витратити їх можна тільки на конкретні товари й лише в певних магазинах. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Батьки отримуватимуть 5 тисяч гривень замість бебі-боксів. Ось тільки гроші ще не почали нараховувати на картки - в Мінсоцполітики обіцяють, що кошти будуть перераховані зовсім скоро.

Відповідно до пілотного проекту, гроші на карту замість "пакету" в пологовому будинку видаватимуть до кінця 2021 року.

Як отримати картку для виплат допомоги на дитину

Для оформлення грошових виплат "пакунок малюка" батьки повинні спочатку в банку оформити спецкартку,

потім принести у своє місцеве управління соціального захисту копії документів і написати заяву,

після цього в управлінні соцзахисту вже можна оформити монетизацію "пакунку малюка".

Що і де можна купити за грошову допомогу на немовля

Коли на картку надійдуть кошти, їх можна витратити на дитячі речі, або засоби гігієни для мами в спеціально відведених магазинах.

Перелік таких магазинів опубліковано на сайті Мінсоцполітики.

Загалом можна закупитися в трьох онлайн-магазинах і ще в кількох реальних, але це тільки в Києві, Вінниці та Бобринці під Кропивницьким.

Перелік магазинів поступово буде збільшуватися.

Які речі входять в "пакунок малюка"

Зараз в окремі регіони країни завершують привозити бебі-бокси. У них батькам для дитини передають ковдру, рушник, пелюшки, комбінезон і розвиваючий килимок - в цілому це 30 позицій для мами та малюка

Вартість такого "пакунку малюка" обходиться державі в 3820 гривень.

Українці, які в 2020 році не отримали "пакунок" в натуральному вигляді, можуть звернутися за грошовою компенсацією протягом 12 місяців з дня народження дитини.

Відео: Батькам почали видавати картки для виплат на дитину замість "пакунку малюка"

Раніше повідомлялося, що в Мінсоцполітики не виключають повернення "пакунків малюка" замість виплат.

Нагадаємо, нещодавно в Україні оновили порядок виплати та розмір соцдопомоги, а також оптимізували процес.