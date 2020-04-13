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Гроші брали в доларах: українці розповіли про обсервацію у Ворзелі

STYLERЖиття    13.04.2020 - 16:35
Гроші брали в доларах: українці розповіли про обсервацію у Ворзелі
Карантин в Україні через коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Карантин в Україні став причиною обсервації українців, які повернулися з ОАЕ

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, та продовжено до 24 квітня. В умовах карантину українців, що приїжджають з-за кордону, відправляють на обсервацію. Українці, які 11 квітня прилетіли з ОАЕ і були розміщені в санаторії "Україна" у Ворзелі Київської області, розповіли про умови проживання.

За словами Дмитра і Ксенії, які працювали в ОАЕ, а зараз знаходяться на обсервації у Ворзелі, головна причина невдоволення – обсервація виявилась платною, і вони до останнього не знали про вартість проживання і харчування.

При цьому вони вважають, що ціни на харчування сильно завищені і не відповідають якості. При цьому про вартість обсервації їм точно ніхто нічого не говорив. В Абу-Дабі їм дали листок, де говорилося, що обсервація буде платна, але цін не було вказано. Про це повідомляє ТСН.

Щоб заселитися в санаторій люди чекали близько п'яти годин. У людей просто не було грошей, або були лише в іноземній валюті і директор санаторію брала гроші в доларах і євро. Квитанції або чеки про оплату їм ніхто не надав.

"У мене особисто було в кишені 100 доларів, які я віддав директору і ще залишився повинен 9 доларів, оскільки проживання за 14 днів коштує 109 доларів, а харчування окремо ще 280 доларів", - розповів Дмитро.

Він також додав, що вважає платну обсервацію незаконною і хоче повернути гроші за проживання.

"Враження, що нас просто хочуть нажитися, тому що ціни дуже завищені. Харчування тут окрема тема: у день коштує 300 гривень, але порції дуже маленькі, якість погана. Персонал санаторію непривітний і насміхається над нами, що нібито гроші на ОАЕ були, а тепер на проживання немає. Директор заявила, що якщо коштів немає, "ідіть на вулицю, йдіть на нари". Це її слова, я просто цитую", - поскаржилася Ксенія.

Українці також розповіли про погані умови проживання. В кімнаті було дуже холодно, опалення і гаряча вода відсутня. Але зараз ситуація стала трохи краще. При цьому нікому з людей не зробили тести на COVID-19.

Відповідно до правил, які роздали в санаторії всім українцям на обсервації, зазначено, що їм повинні двічі на день міряти температуру, але цього не роблять.

Дмитро зазначив, що люди не проти обсервації, але вони будуть вимагати справедливого ставлення до себе і кращих умов.

Нагадаємо, що фахівці назвали список продуктів, які не обов'язково мити після покупки в супермаркеті.

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