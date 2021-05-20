День вишиванки: у чому прийшли жінки-нардепи в Раду (фото)

Голова партії "Голос" Кіра Рудик вибрала синє плаття-вишиванку з білим візерунком.

Фото: Кіра Рудик у вишиванці (Styler)

Нардеп від Партії "Голос" Інна Совсун прийшла в Раду в класичному варіанті вишиванки з об'ємними рукавами.

Фото: Інна Совсун, Кіра Рудик і Ярослав Железняк (facebook.com/zheleznyak.y)

Народний депутат і лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко одягла довгу сукню-вишиванку, розшиту різнокольоровими візерунками. Крім того, вона зробила косу.

Фото: Юлія Тимошенко у вишиванці (facebook.com/yan.dobronosov)

Народний депутат від групи "За майбутнє" Ганна Скороход спеціально на своїй сторінці в Facebook опублікувала відеозвернення, в якому привітала українців з Днем Вишиванки.

Вона вибрала чорно-білу вишиванку. До свого образу вона також підібрала яскраву помаду і розпустила волосся.

Нардеп від Партії "Слуга народу" Оксана Дмитрієва прийшла в Раду у вишиванці в пастельних тонах. На рукавах і в зоні декольте вишиті красиві квіти.

Фото: Оксана Дмитрієва у вишиванці (facebook.com/yan.dobronosov)

Народний депутат від Партії "Слуга народу" Леся Забуранна вибрала для святкового дня червону вишиванку з пишними рукавами.

Фото: Леся Забуранна у вишиванці (facebook.com/yan.dobronosov)