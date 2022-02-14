День святого Валентина 2022 принесе любовні невдачі цим знакам Зодіаку

Гороскоп на лютий 2022 ми чекаємо з нетерпінням, а особливо любовний. Адже в останній місяць зими нас чекає День святого Валентина, який багато хто проведе з коханими, хтось сам з собою, хтось з друзями, а дехто, згідно астрологічного прогнозу на 14-те лютого ризикує пережити фіаско - повний крах всіх амурних надій.

Близнюки

Астрологи кажуть, що 14 лютого 2022 року Близнюки можуть несподівано розгубити притаманну їм безтурботність і веселість. Причина вашого смутку може бути в особистих обставинах, які змусять бути більш стриманими.

Діва

День святого Валентина Діви можуть використовувати для того, щоб поставити крапки там, де досі стояли коми. 14 лютого зірки складуться так, що вам дуже легко дадуться рішення по відсіченню непотрібних і мертвих відносин. Можливо, це на краще. Але поки що настрій такий поворот вам точно зіпсує.

Терези

Астрологи впевнені, що рішучість і сміливість допоможуть вам розтопити навіть найхолодніші серця, перемогти в будь-якому суперництві. При цьому є великий ризик переборщити з напором, а то і до агресії можна скотитися. Не ризикуйте і стримуйтеся.