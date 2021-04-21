У день народження Єлизавети ІІ показали її кращий і "найненависніший" портрети

Колаж РБК-Україна: Єлизавета ІІ відзначає день народження. Їй сьогодні 95 років

21 квітня королева Єлизавета II відзначає день народження. Їй виповнюється 95 років. Це її перший днем народження без коханого чоловіка принца Філіпа, який помер 9 квітня 2021 року, не доживши кілька місяців до свого 100-річного ювілею. Наразі королева знаходиться в жалобі, тому всі традиції, пов'язані зі святкуванням її 95-річчя у палаці скасовані.

Ми вирішили розповісти вам цікаві факти з життя Єлизавети ІІ та показати її портрети, які сама королева вважала найкращим і найгіршим. Про все це - у матеріалі Styler нижче.

Улюблений портрет королеви Королева за майже 70 років перебування на престолі позувала для понад 130 художників. Але її найулюбленішим портретом є робота італійського майстра П'єтро Аннігоні, яка вийшла з-під його пензля у 1955 році. На цьому портреті 28-річна Єлизавета ІІ, одягнена в мантію Ордена Підв'язки, й виглядає, як пишуть британські ЗМІ, "дещо відсторонено і велично". Королеві Єлизаветі ІІ - 95 років: як змінювався стиль Її Величності на престолі Найулюбленіший портрет Єлизавети ІІ (artuk.org) Додамо, що романтичний портрет молодої Єлизавети ІІ - одна з найвідоміших робіт Аннігоні. А згодом, у 1969 році, художник на замовлення Національної портретної галереї зробив ще один портрет королеви. Другий портрет Єлизавети ІІ, зроблений Аннігоні (npg.org.uk) Цей портрет не сподобався Єлизаветі ІІ найбільше А от найбільше не сподобалася королеві робота британського живописця і одного з найвидатніших портретистів 20 століття Люсіана Фрейда. Цю карикатурну картину 2001 року, говорять в оточенні королеви, вона називає "ненависною". На портреті у Єлизавети доволі суворий вираз обличчя, а її риси лиця передані у найточніших деталях. Цей "карикатурний" портрет не подобається Єлизаветі ІІ (wikiart.org) Цікаві факти з життя Єлизавети ІІ, про які мало хто знає Свого часу королева сказала своєму старшому онуку Вільяму "розірвати книгу правил" та влаштувати весілля з Кейт Міддлтон, яке вони з нею самі бажають

Маленькою Єлизавета називала себе "Тіллабет", "Лізабет" і "Ліллібет"

Пристрасть королеви до коней почалася у віці трьох з половиною років

Чорним чорнилом королева підписує офіційні документи, а зеленим - листи родичам чи друзям.

Єлизавета ІІ увійшла в історію як перший британський монарх, який відвідав Папу Римського у Ватикані. Це сталося у 1961 році

В 1981 році на королеву під час її візиту до Нової Зеландії скоїли замах

Єлизавета була зачарована космічними подорожами з тих пір, як познайомилася з Юрієм Гагаріним

Королева любить камін у своїй вітальні Букінгемського палацу. Але щоб розвести вогонь потрібно аж 5 слуг

Хоч королева відома своїми стильними капелюхами, та ніколи не одягає їх після 18:00

Єлизавета ІІ є великою шанувальницею ескізного комедійного шоу "Моркамб і Мудрий" (The Morecambe & Wise Show)

Королева щороку зустрічає 9 тис. людей на своїх чотирьох вечірках у літньому саду в Букінгемському палаці, а також ще 4 тис. - у Шотландії

Вона навмисно носить одяг яскравих кольорів, аби виділятися з натовпу

Одна з найближчих супутниць королеви - Софі, графиня Уессекська - дружина принца Едварда, молодшого сина Єлизавети II

За час свого правління королева надіслала близько 110 тис. телеграм та повідомлень людям, які досягли 100 років