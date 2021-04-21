У день народження Єлизавети ІІ показали її кращий і "найненависніший" портрети
21 квітня королева Єлизавета II відзначає день народження. Їй виповнюється 95 років.
Це її перший днем народження без коханого чоловіка принца Філіпа, який помер 9 квітня 2021 року, не доживши кілька місяців до свого 100-річного ювілею.
Наразі королева знаходиться в жалобі, тому всі традиції, пов'язані зі святкуванням її 95-річчя у палаці скасовані.
Ми вирішили розповісти вам цікаві факти з життя Єлизавети ІІ та показати її портрети, які сама королева вважала найкращим і найгіршим. Про все це - у матеріалі Styler нижче.
Улюблений портрет королеви
Королева за майже 70 років перебування на престолі позувала для понад 130 художників.
Але її найулюбленішим портретом є робота італійського майстра П'єтро Аннігоні, яка вийшла з-під його пензля у 1955 році.
На цьому портреті 28-річна Єлизавета ІІ, одягнена в мантію Ордена Підв'язки, й виглядає, як пишуть британські ЗМІ, "дещо відсторонено і велично".
Найулюбленіший портрет Єлизавети ІІ (artuk.org)
Додамо, що романтичний портрет молодої Єлизавети ІІ - одна з найвідоміших робіт Аннігоні.
А згодом, у 1969 році, художник на замовлення Національної портретної галереї зробив ще один портрет королеви.
Другий портрет Єлизавети ІІ, зроблений Аннігоні (npg.org.uk)
Цей портрет не сподобався Єлизаветі ІІ найбільше
А от найбільше не сподобалася королеві робота британського живописця і одного з найвидатніших портретистів 20 століття Люсіана Фрейда. Цю карикатурну картину 2001 року, говорять в оточенні королеви, вона називає "ненависною".
На портреті у Єлизавети доволі суворий вираз обличчя, а її риси лиця передані у найточніших деталях.
Цей "карикатурний" портрет не подобається Єлизаветі ІІ (wikiart.org)
Цікаві факти з життя Єлизавети ІІ, про які мало хто знає
- Свого часу королева сказала своєму старшому онуку Вільяму "розірвати книгу правил" та влаштувати весілля з Кейт Міддлтон, яке вони з нею самі бажають
- Маленькою Єлизавета називала себе "Тіллабет", "Лізабет" і "Ліллібет"
- Пристрасть королеви до коней почалася у віці трьох з половиною років
- Чорним чорнилом королева підписує офіційні документи, а зеленим - листи родичам чи друзям.
- Єлизавета ІІ увійшла в історію як перший британський монарх, який відвідав Папу Римського у Ватикані. Це сталося у 1961 році
- В 1981 році на королеву під час її візиту до Нової Зеландії скоїли замах
- Єлизавета була зачарована космічними подорожами з тих пір, як познайомилася з Юрієм Гагаріним
- Королева любить камін у своїй вітальні Букінгемського палацу. Але щоб розвести вогонь потрібно аж 5 слуг
- Хоч королева відома своїми стильними капелюхами, та ніколи не одягає їх після 18:00
- Єлизавета ІІ є великою шанувальницею ескізного комедійного шоу "Моркамб і Мудрий" (The Morecambe & Wise Show)
- Королева щороку зустрічає 9 тис. людей на своїх чотирьох вечірках у літньому саду в Букінгемському палаці, а також ще 4 тис. - у Шотландії
- Вона навмисно носить одяг яскравих кольорів, аби виділятися з натовпу
- Одна з найближчих супутниць королеви - Софі, графиня Уессекська - дружина принца Едварда, молодшого сина Єлизавети II
- За час свого правління королева надіслала близько 110 тис. телеграм та повідомлень людям, які досягли 100 років
Раніше ми писали, що принц Гаррі зробив непростий вибір між Меган Маркл і Єлизаветою II.