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В день рождения Шевченко распространяли его стихотворение, на самом деле написанное враждебным пропагандистом

В сети распространяли стихотворение Шевченко, написанное российским пропагандистом (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

9 марта украинцы вспоминали и чествовали выдающегося поэта и основателя украинского языка Тараса Шевченко. Среди массы сообщений и поздравлений было стихотворение, которое на самом деле не принадлежит Шевченко. Он написан киевским писателем, являющимся сторонником "русского мира".

Об этом сообщают на странице антифейковой организации "Нота Енота" в Facebook.

Что не так с фейковым стихом поэта

9 марта в Украине отметили 209-й день рождения Тараса Григорьевича Шевченко. В качестве приветствия пользователи сети распространяли его цитаты, художественные работы и, конечно, стихи.

В наследии Кобзаря есть много упоминаний о россиянах. А в контексте полномасштабной российско-украинской войны больше всего вспоминали его стихотворение "Отак подивишся здаля на москаля..."

Скриншоты Styler

Однако на самом деле это стихотворение не принадлежит авторству Тараса Шевченко.

"Сотни, если не тысячи людей и страниц опубликовали стихотворение, которое приписали Тарасу Григорьевичу Шевченко. Но он не автор стихотворения "Отак подивишся здаля на москаля...". Автором является киевский писатель Ян Таксюр", - говорится в сообщении "Ноты Енота".

По словам фактчерекеров, это стихотворение не удастся найти в сборниках Шевченко и где-нибудь до 1995 года. Очевидно, что в это время поэт уже не писал, уйдя из жизни гораздо раньше.

Что известно о настоящем авторе стихотворения

Написал это стихотворение писатель из Киева Ян Таксюр. Он известен своими пророссийскими взглядами, критикой томоса об автокефалии ПЦУ и закона о языке, и приверженностью "русскому миру".

Скриншот

Таксюр работал на запрещенном за российскую пропаганду телеканале КРТ, а затем стал ведущим на пророссийском ютуб-канале "Перший Козацький". За Таксюром также замечались подыгрывание российской пропаганде.

В марте 2022 года он был задержан СБУ за обвинения в государственной измене.

Ранее мы рассказывали, какие малоизвестные факты биографии Шевченко всплыли для украинцев.

Читайте также, какой рецепт борща Шевченко больше всего уважал.

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Тарас Шевченкофейкипропагандист