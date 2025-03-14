Демьян Ганул постоянно получал угрозы: его сестра раскрыла причину убийства

Как рассказала родственница погибшего, перед трагедией Демьян получал угрозы за свою проукраинскую позицию.

"Ему постоянно угрожали, постоянно. Я не знаю человека, который бы больше Демьяна любил Украину. Его убили за то, что он был патриотом, за то, что отстаивал Украину", - сообщила девушка.

Сам Ганул ранее тоже рассказывал об угрозах. Известно, что одесский активист еще в июле прошлого года обращался в Службу безопасности Украины и правоохранительные органы с просьбой обеспечить ему защиту. Он заявлял, что россияне обнародовали в сети данные о его родных и даже назначили награду до 10 тысяч долларов за нападение на него. В России суд также заочно арестовал волонтера по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Демьян неоднократно становился жертвой нападений. В 2020-м ему сожгли авто на СТО, впоследствии обстреляли машину возле села Визирка. В том же году разбили транспорт битами. В мае 2023-го в Одессе на Ганула совершили нападение лица в военной форме. Полиция тогда открыла уголовное производство, а военное командование начало служебное расследование.

Демьян Ганул (фото: фото: instagram.com/demian.ganul)

Что известно о Демьяне Гануле

Демьян - украинский общественный деятель, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник. Он основал организацию "Уличный фронт", участвовал в Революции достоинства и активно противостоял пророссийским силам в Одессе, в частности 2 мая 2014 года. Также с 2014-го по 2016-й был руководителем одесского Правого сектора.

Ганул неоднократно выступал против незаконных застроек, за возвращение Летнего театра в Одессе общине, а также демонтажа памятников советским деятелям. Также занимался волонтерской деятельностью, помогая ВСУ. У активиста остались жена Жанна и четырехмесячная дочь София.

Демьяна Ганула убили в Одессе - детали

О смерти Демьяна Ганула стало известно 14 марта. Неизвестный мужчина застрелил волонтера в Приморском районе Одессы. Сообщение о нападении поступило в службу 102 около 10:30. Правоохранительные органы ведут следствие и разыскивают подозреваемого, который скрылся с места преступления. Ему инкриминируют п. 11 ч. 2 ст. 115 - умышленное убийство по заказу.

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