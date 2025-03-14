Демьян Ганул постоянно получал угрозы: его сестра раскрыла причину убийства

В Одессе 14 марта посреди улицы застрелили известного украинского активиста и волонтера Демьяна Ганула. Пока полиция ловит нападавшего по статье об умышленном убийстве на заказ, сестра погибшего раскрыла новые детали дела.

Как рассказала родственница погибшего, перед трагедией Демьян получал угрозы за свою проукраинскую позицию.

"Ему постоянно угрожали, постоянно. Я не знаю человека, который бы больше Демьяна любил Украину. Его убили за то, что он был патриотом, за то, что отстаивал Украину", - сообщила девушка.

Сам Ганул ранее тоже рассказывал об угрозах. Известно, что одесский активист еще в июле прошлого года обращался в Службу безопасности Украины и правоохранительные органы с просьбой обеспечить ему защиту. Он заявлял, что россияне обнародовали в сети данные о его родных и даже назначили награду до 10 тысяч долларов за нападение на него. В России суд также заочно арестовал волонтера по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Демьян неоднократно становился жертвой нападений. В 2020-м ему сожгли авто на СТО, впоследствии обстреляли машину возле села Визирка. В том же году разбили транспорт битами. В мае 2023-го в Одессе на Ганула совершили нападение лица в военной форме. Полиция тогда открыла уголовное производство, а военное командование начало служебное расследование.

Демьян Ганул (фото: фото: instagram.com/demian.ganul)

Что известно о Демьяне Гануле

Демьян - украинский общественный деятель, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник. Он основал организацию "Уличный фронт", участвовал в Революции достоинства и активно противостоял пророссийским силам в Одессе, в частности 2 мая 2014 года. Также с 2014-го по 2016-й был руководителем одесского Правого сектора.

Ганул неоднократно выступал против незаконных застроек, за возвращение Летнего театра в Одессе общине, а также демонтажа памятников советским деятелям. Также занимался волонтерской деятельностью, помогая ВСУ. У активиста остались жена Жанна и четырехмесячная дочь София.

Демьяна Ганула убили в Одессе - детали

О смерти Демьяна Ганула стало известно 14 марта. Неизвестный мужчина застрелил волонтера в Приморском районе Одессы. Сообщение о нападении поступило в службу 102 около 10:30. Правоохранительные органы ведут следствие и разыскивают подозреваемого, который скрылся с места преступления. Ему инкриминируют п. 11 ч. 2 ст. 115 - умышленное убийство по заказу.

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