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Справа Зайцевої та Дронова: винних у смертельній ДТП намагаються відмазати

STYLERЖиття    01.04.2020 - 17:48
Справа Зайцевої та Дронова: винних у смертельній ДТП намагаються відмазати
Зайцева і Дронов (фото: РБК-Україна)

Верховний суд розгляне касаційні скарги Олени Зайцевої та Геннадія Дронова

Олена Зайцева і Геннадій Дронов знаходяться під вартою через смертельну ДТП в Харкові, в якій загинули шестеро людей. Їх обох засудили до 10 років позбавлення волі. При цьому Верховний Суд розгляне касаційні скарги двох винуватців страшної аварії.

Суд відбудеться 3 квітня в Києві, але потерпілі зможуть брати участь у ньому онлайн, перебуваючи при цьому в суді Харкова. Крім того, Зайцева і Дронов також можуть взяти в ньому участь онлайн.

Мати загиблого Олександра Світлана Винниченко розповіла, що Зайцева вже відмовилася бути присутньою онлайн. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

"Чому тут дивуватися. Ви ж пам'ятаєте, як під час читання вироку у Харківському суді Зайцева встала і її вивели із залу. Вона навіть не захотіла слухати вирок. Так і тут", - розповіла Світлана.

При цьому у Зайцевої з'явилися нові адвокати, які кажуть, що їх підзахисна не винна в цьому страшному ДТП. Вона на швидкості виїхала на перехрестя на червоне світло, а Дронов не поступився дорогою і розігнавшись наздогнав її і вдарив у ліве заднє крило. Через сильний удар автомобіль Зайцевої втратив керування, і вона не могла нічого з цим зробити.

Також адвокати вважають, що суд не взяв до уваги вік їх підопічної і важкі захворювання. Вони також просять закрити проти неї справу.

У свою чергу, адвокат Дронова домагається того, щоб справу повернули до суду першої інстанції, що означатиме її новий розгляд.

Рідні загиблих бояться, що через пандемію коронавіруса справу можуть відправити на новий розгляд або ж просто зам'яти.

Раніше адвокат розповіла про те, що Зайцева і Дронов не виконують судовий вирок повною мірою.

Нагадаємо, що ДТП в Харкові трапилося восени 2017 року. Після зіткнення автомобілів Зайцевої та Дронова, авто Зайцевої відкинуло на зупинку, де стояло багато людей. Всього в цій аварії отримали поранення, 11 осіб, з яких 6 не змогли оговтатися від отриманих каліцтв. Зайцевій та Дронову ще залишилося відбувати покарання 8 років.

Смертельна ДТП у Харкові: у справі Дронова несподіваний поворот ДТП з Зайцевою: у справі намітився несподіваний поворот
Новини України Алена ЗайцеваГеннадий Дронов
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