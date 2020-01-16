Справа про вбивство Шеремета: з'явилися нові докази

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета з'явилися нові докази невинності одної з підозрюваних Яни Дугарь. Під час засідання суду про клопотання про зміну запобіжного заходу свідки розповіли, що у дівчини є алібі.

Яна Дугарь перебувала в Донецькій області з 16 по 18 липня 2016 року і не могла бути в цей час у Києві. Про це розповіла дівчина, яка разом з Дугарь працювала у військовому медичному госпіталі, пише "Радіо Свобода".

Одна зі свідків розповіла, що з 16 по 18 липня 2016 року Дугарь перебувала на території 66-го військового медичного госпіталю в місті Покровськ Донецької області. На питання прокурора Тетяна Палфій пояснила, що в ці дні вона разом з Дугарь заступала в наряд.

Адвокати Дугарь заявили, що є ще кілька свідків, які можуть підтвердити місцезнаходження їх підзахисної і в зв'язку з цим попросили суд перенести розгляд клопотання. Суд переніс засідання на 17 січня.

Нагадаємо, Яна Дугарь є підозрюваною у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Дівчину-медика підозрюють у тому, що вона проводила розвідку перед вчиненням злочину і фотографувала камери спостереження. На даний момент Дугарь за рішенням суду перебуває під цілодобовим домашнім арештом.