У справі кривавої ДТП з Зайцевої відбулися зміни: усі деталі

Сьогодні, 22 жовтня, Київський районний суд задовольнив прохання Василя Зайцева з приводу зняття арешту автомобіля Lexus, на якому Олена Зайцева була в момент резонансного ДТП. Про це повідомляє видання KHARKIV Today, яке посилається на адвоката потерпілих Дмитра Марцоня.

Марцонь виступав проти задоволення клопотання. Він розповів, що підстави для цього були. На його думку, вони спеціально проігнорували вимоги закону, щоб не піднімати резонанс.

Стосовно слідства відкрито нове кримінальне провадження в ДБР. І цей автомобіль може бути додатковим доказом.

Олена Зайцева (фото: Уніан)

Адвокат вважає, що слідчі ДБР все ж можуть накласти на автомобіль повторний арешт. Він також підкреслив, що кошти від продажу розбитого люксового автомобіля можуть піти на виплату компенсації постраждалим, які в даний час не отримали нічого.

Нагадаємо, що суд зобов'язав Олену Зайцеву і Геннадія Дронова виплатити потерпілим компенсацію у розмірі близько 8 млн гривень.

Раніше повідомлялося про те, що суд закрив справу проти експертів з науково-дослідного інституту Бокаріуса, які так не змогли встановити швидкість, з якою їхала Зайцева під час ДТП.