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Ось що роблять продавці в Запоріжжі: після цього ви побоїтеся купувати овочі на ринках (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Запоріжжі продавці дуже своєрідно надають своєму товару належний вигляд. Так, наприклад, на одній з торгових точок жінка-продавець бризкає овочі водою прямо з рота.

Відео з цією дією показали на сторінці Prana.108 в Instagram.

"А я переживаю, коли в пакет дмуть і пальці облизують, щоб його відкрити", - підписав відео блогер.

У ролику можна побачити, як жінка набирає в рот води, а потім бризкає нею овочі, щоб вони мали товарний вигляд.

У коментарях до відео користувачі обурилися діями продавця.

  • Ти не бачив це раніше? Це типу зробити вітрину привабливою, тільки товар швидше псується, але такий мокренький куплять швидше. Це для тих, хто любить вибирати очима.
  • У мене з'явилася нова фобія.
  • Спостерігала таку картину з полуницею. Більше не купую її у незнайомих.
  • Коронавірус радіє, коли слинявлять пакетики.
  • Боже, невже не можна купити розпилювач за 30 гривень?
  • І це робиться прилюдно, що ж робиться за дверима?
  • Ммм, прям захотілося купити в цієї жінки. Видно, що турбується за свою роботу.

Як ми писали раніше, у курортній Затоці Одеської області туристам продали тигрові креветки, які зроблені з желатину.

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