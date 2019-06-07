Робіть це частіше: Комаровський зруйнував міф про ГРВІ (відео)

Доктор Комаровський розповів про те, як часто варто промивати дитині, хворій на ГРВІ, ніс фізрозчином. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Батьки поставили Євгену Комаровському питання, чи правда, що дитині при застуді можна промивати ніс не частіше трьох разів на добу, а також, чи можна лікувати нежить інгаляціями з фізрозчином.

Педіатр каже, що промивати ніс за розкладом неправильно. Процедуру потрібно проводити кожен раз, коли виникає потреба прочистити дихальні шляхи малюка від слизу.

Комаровський зруйнував міф про ГРВІ (фото: momlovesbest.com)

Також Комаровський вкотре акцентував на тому, що якщо в приміщенні, де знаходиться хвора дитина, дотримані параметри вологості і температури повітря, то в промиваннях немає необхідності – дихальні шляхи достатньо лише зволожувати.

"Частота промивання визначається реальними показаннями, а також тим, чи вмієте ви промивати, чи ні", – каже Євген Комаровський.

Також важливими факторами рекомендації до такої процедури є:

Вік дитини – до трьох років промивати ніс не потрібно.

Особливості малюка – дитині зі схильністю до отитів така процедура протипоказана.

Комаровський зруйнував міф про ГРВІ (фото: momlovesbest.com)

Щодо інгаляцій з фізрозчином Комаровський каже, що її робити не потрібно. Справа в тому, що коли в процесі інгаляції дитина дихає вологим повітрям, а потім знову сухим – сенс інгаляції абсолютно нівелюється.

Педіатр радить замість інгалятора придбати зволожувач, щоб дитина дихав вологим повітрям постійно.

Але якщо ж з якихось причин в будинку неможливо встановити оптимальні параметри вологості і температури, то використовувати інгалятор можна.

Комаровський зруйнував міф про ГРВІ (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше Комаровський відповів на хвилююче багатьох батьків питання про те, чи можна запобігти у дитини виникнення грижі.

До речі, нещодавно Євген Комаровський розповів про те, з яких причин у маленьких дітей виникають розлади сну.

Нагадаємо, доктор Комаровський розповів, чи варто дитині з контагіозним молюском відвідувати басейн, і чи заразливо це для інших дітей.