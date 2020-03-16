Що робити, якщо захворів на коронавірус: не їдьте в лікарню!

Коронавірус в Україні призвів до оголошення карантину та інфікування п'яти осіб. У разі появу симптомів китайського коронавіруса, важливо не їхати в лікарню самостійно. Що потрібно робити якщо з'явилися симптоми захворювання - читайте нижче.

При наявності симптомів коронавіруса важливо залишатися вдома і зателефонувати лікарю, з яким ви підписали декларацію. Дотримуйтесь постільний режим і пийте якомога більше рідини. При цьому, для зниження ризику захворювання всіх, хто перебуває вдома, важливо самоізолюватися в окремій кімнаті та знаходитися відстані не менше одного метра. Обмежте контакт між хворим і здоровими людьми, особливо дорослими, дітьми, і тими, хто страждає хронічними захворюваннями.

Медики радять частіше провітрювати приміщення і проводити дезінфекцію поверхонь, з якими стикався хворий. Також важливо часто мити руки. Доглядаючи за хворим, необхідно прикривати рот і ніс маскою. Стежити за станом хворого рекомендують лише одному члену сім'ї.

Інфікування коронавірусом та грип схожі: температура, озноб, головний біль, слабкість, закладеність носа, кашель, утруднене дихання, біль у м'язах, кон'юнктивіт. Можливі нудота, блювання, діарея. Ускладненням є вірусна пневмонія.

Щоб перевірити себе на коронавірус, необхідно зателефонувати у швидку допомогу, описавши симптоми. У людини беруть перший аналіз у лікарні, куди її привезли. Перевірку проводять на всі відомі види гострих респіраторних інфекцій. Якщо їх не знаходять, передають матеріали в обласну лабораторію. Якщо і там не знаходять відомі віруси, то аналіз везуть до Києва.

В яких лікарнях Києва є безкоштовні експрес-тести на виявлення коронавіруса:

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва;

Київська міська клінічна лікарня № 4;

Київська міська клінічна лікарня № 9;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1;

Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2;

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня;

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

Нагадаємо, що раніше Зеленський скликав термінове засідання за участю Кабміну по карантинним заходам.

Також ми писали, що Кабмін незабаром може прийняти інші рішення з протидії коронавірусу.