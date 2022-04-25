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Що робити, якщо лікар прописав вам купу ліків і до чого це призводить

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Понеділок 25 квітня 2022 10:14
Що робити, якщо лікар прописав вам купу ліків і до чого це призводить Фото: що таке поліпрогмазія (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Призначення більше 5 препаратів вважається поліпрогмазією. Якщо ви не перебуваєте в реанімаційному відділенні, у вас немає важкого хронічного захворювання - то призначення більше п'яти препаратів вважається поліпрогмазією.

Про це розповів лікар невролог і психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

Призначення великої кількості препаратів одночасно призводить до збільшення побічних дій.

За словами лікаря, комбінація багатьох препаратів призводить до несподіваних наслідків.

Якщо призначається більше 5 лікарських препаратів одночасно - то частота побічних дій збільшується на 25%.

Чому лікарі призначають так багато ліків?

Вважається, що якщо лікар багато призначає препаратів, то він розумний і обізнаний, тому і призначають.

Не дотримується канонів доказової медицини, призначає препарати з недоведеною ефективністю про всяк випадок і безліч вітамінів і мікроелементів без необхідності, про всяк випадок.

Призначення пробіотиків разом з антибіотиками, противірусними препаратами, антибіотиками при вірусній інфекції, призначення судинних та ноотропних препаратів тощо.

Зацікавленість лікарів у призначенні ліків (грошова винагорода) за призначення того чи іншого препарату! Чим більше ліки, тим більше отримують коштів.

Лікує симптоми, тобто знижують артеріальний тиск, знеболюють і т.д., а хворобу не лікує.

Ну і звичайно ж, або улюблене "порадила сусідка, тому що їй допомогло", тобто пацієнти вже до прийому лікаря вже приймають купу БАДів, гомеопатичних препаратів і т. п.

Як уникнути величезного призначення ліків

Завжди запитуйте у лікаря для чого ці ліки й що ми від нього чекаємо.

Говоріть лікаря, що ви приймаєте, які препарати саме зараз.

Читайте також, як українцям отримати безкоштовну медичну допомогу онлайн.

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