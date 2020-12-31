Що робити, якщо не встигли купити подарунок на Новий рік: цікаві ідеї своїми руками

Новорічні подарунки зазвичай купуються заздалегідь, але бувають випадки, коли через щільний графік на роботі, або з якоїсь іншої причини просто фізично не вистачає часу зробити це. Але є прості варіанти, які можна знайти в будь-якому магазині.

Попри те, що інгредієнти для подарунків легко знайти, необхідно витратити трохи часу, щоб задекорувати їх. Про це повідомляє "Ідеї 24".

Мандариновий вінок

На новорічні свята мандарини продаються в кожному магазині або торговій точці з фруктами. При цьому для оформлення подарунка вам знадобиться рукав для запікання і стрічка. Бажано, щоб рукав не мав "кінця".

Треба взяти 6-8 мандаринок і викласти їх в ряд. Потім роз'єднати їх стрічками і зробити вінок, який також можна додатково прикрасити.

Мандариновий вінок (фото: funpanda)

Чайна ялинка

Цей подарунок припаде до душі тим, що любить чай. Пакетики можна купити в будь-якому магазині. Також знадобиться картон або грубий папір. Його необхідно скласти таким чином, щоб вийшов конус.

Візьміть клей або двосторонній скотч і приклейте чайні пакетики таким чином, щоб вийшла ялинка. З картону також можна зробити зірочку і прикріпити на верхівку.

Ялинка з чаю (фото: vtemu.by)

Баночка з сюрпризом

Декоративним банкам можна прикріпити роги, щоб вони були схожі на оленів. При цьому в такі банки можна покласти улюблені смаколики того, кому ви даруєте цей подарунок.

Баночка з солодощами (фото: kendinyapsana.com)

Снігову кульку та інші тематичні подарунки

Якщо поряд з вашим додому є магазин сувенірів або декору, то в ньому можна знайти різноманітні подарунки: снігову кульку, гірлянди та інші святкові прикраси для ялинки, набір різноманітних свічок або свічник.

Натуральні солодощі

Солодощі можуть бути корисними, і вони продаються в экомагазинах. В таких точках, можна знайти смачні і незвичайні солодощі.

Пляшка алкоголю

Дорогий алкоголь - це відмінний подарунок для цінителів. Крім того, його можна знайти у великій кількості магазинів. При цьому існує багато способів, як оригінально прикрасити пляшку.

Наприклад, її можна власноруч розмалювати фарбами, подарувати в оригінальних святкових мішечках або в "костюмі" Діда Мороза.

Пляшка алкоголю (фото: dhgate)

Нагадаємо, фахівці розповіли, як правильно загадати бажання на Новий рік, щоб воно обов'язково збулося.

Ми також писали про найкращі новорічні тости, які зроблять свято веселіше.