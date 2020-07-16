Що робити, якщо тест на COVID-19 позитивний: українська співачка поділилася досвідом

Співачка Ольга Доля розповіла, що робити, якщо близька людина захворіла на COVID-19 (фото: прес-служба артистки)

Співачка Ольга Доля розповіла, що робити, якщо в родині хтось захворів коронавірусом

Пандемія коронавірусу продовжує набирати обертів. Деякі держави вже ввели режим строго карантину повторно. Першою країною в світі, яка повернулася до карантину через поширення коронавірусної інфекції, став Казахстан.

Українська співачка Ольга Доля, яка зараз знаходиться саме в Казахстані, поділилася зі своїми підписниками в Instagram особистим досвідом, як вести себе при позитивному тесті на COVID-19.

Як стало відомо з публікації співачки, у неї захворіла дитина. Експрес-тестування на COVID-19 дало позитивний результат. Артистка вирішила не панікувати, а розробила план дій в даній ситуації та поділилась інструкцією поведінки зі своїми шанувальниками.

Рекомендації такі: "Здати ПЛР тест всій родині, КТ або рентген тому, у кого буде ПЛР позитивний", - пише співачка і додає "Ми записалися через онлайн на безконтактне тестування в одну з лабораторій, де тест можливо пройти не виходячи з машини".

"Ще ми вийшли на зв'язок з нашим педіатром в Києві. Місцеві лікарі та київський педіатр дали такі рекомендації: пити побільше рідини - це основне правило, а також, по можливості, не лежати, а намагатися рухатися, приймати вітаміни, а якщо температура вище 38.5, то випити жарознижуюче. Спеціального лікування не існує. Є специфічні рекомендації для осіб групи ризику. Також, необхідно стежити за рівнем сатурації (визначення ступеня насичення крові киснем). Якщо нижче 92, то треба викликати швидку. Ми стали дотримуватися цих рекомендацій і, звичайно, максимально ізолювали хворого", - написала Ольга.

Симптоми хворої дитини стурбована мама описала так: "Температура трималася три дні, зараз стабілізується. Кашель не з'явився. З симптомів: боліла голова, був озноб і сильна слабкість".

Артистка також розповіла, що результат ПЛР тесту у її дитини виявився негативним і, щоб визначити чи була це коронавірусна інфекція, їм залишається тільки здати тест на антитіла через деякий час.

У співачки Ольги Долі син підчепив коронавірус (фото: instagram.com/olgadolya.music)

Раніше ми писали, що українська співачка застрягла в Казахстані через COVID-19.

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