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Що робити, якщо у вас симптоми коронавіруса: з'явилося відео

STYLERЖиття    16.03.2020 - 10:28
Що робити, якщо у вас симптоми коронавіруса: з'явилося відео
Інструкція при симптомах коронавіруса (фото: РБК-Україна)

В мережі опублікували відео з інструкціями у разі виявлення у людини коронавіруса

Коронавірус в Україні зафіксований у трьох осіб, одна жінка померла від інфекції. Зараз у країні запроваджено карантин, який діє з 12 березня по 3 квітня. Закриті всі навчальні заклади, дитячі садки, кінотеатри, торгові центри, таже заборонені масові збори людей.

Що ж робити, якщо у вас є симптоми COVID-19. Перше, що потрібно зробити - це залишитися вдома, по-друге, необхідно відразу ж подзвонити сімейному лікарю. Медик вирішить, чи вам потрібна ізоляція і госпіталізація. У тому випадку, якщо ваша температура вище 38 градусів і вам важко дихати - відразу ж викликайте швидку допомогу.

Якщо у вас підтвердиться коронавірус - вам проведуть всі необхідні медичні процедури. Лікарі мають чіткий алгоритм дій.

Що робити при симптомах коронавіруса (YouTube)

Нагадаємо, що у більшості людей (близько 80%) хвороба закінчується одужанням, при цьому специфічних лікувальних заходів не вимагається.

Приблизно в одному з шести випадків COVID-19 виникає тяжка симптоматика з розвитком дихальної недостатності. У літніх людей, а також осіб з наявними соматичними захворюваннями, наприклад, артеріальною гіпертензією, захворюваннями серця або діабетом, ймовірність тяжкого перебігу захворювання вище.

Як ми раніше писали, МОЗ розсилає українцям SMS-повідомлення з рекомендаціями через коронавірус. Зокрема, громадян просять по можливості залишатися вдома, обмежити контакти, дезінфікувати руки, утриматися від поїздок за кордон.

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