Що робити, якщо дитину покусали комарі або мошки: перша допомога

Літо - це період, коли комарі і мошки дуже активні. Діти страждають від їх укусів.

Що робити, якщо дитину покусали мошки або комарі, розповіла лікар-педіатр Олена Луцька.

При набряку мови, обличчі, скруті дихання – відразу викликайте 103. Якщо ви знаєте про таку реакцію раніше, майте епіпен (аутоінжектор епінефрину). ⠀ Не допускайте розчісування , через те, що це може привести до інфікування. Якщо є ранки, жовті корочки - порадьтеся з лікарем. Може стати в пригоді мазь з антибіотиком.

У деяких малюків може бути досить сильна реакція на укуси. Це індивідуально.

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