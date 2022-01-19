Що робити, якщо ви виявили у себе симптоми "Омікрона": покрокова інструкція

"Омікрон" продовжує поширюватися по Україні. На даний момент новий штам коронавірусної інфекції вже виявлений в 8 регіонах нашої країни.
При появі перших симптомів захворювання необхідно відразу звертатися до лікаря. Про детальний алгоритм дій повідомляє Telegram-канал "Коронавірус Інфо".
У щеплених людей також ще може бути кашель, нудота, м'язові болі, діарея і навіть шкірний висип.
Нагадаємо, головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич розповів, коли українцям чекати на нову хвилю COVID-19.
Ми також писали про те, що у Франції виявили новий штам коронавірусу, яким вже заразилося 12 осіб.