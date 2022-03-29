Що робити при контузії під час вибухів: симптоми і допомога

Що таке контузія

Контузія - особливий вид загального ураження організму, який виникає при раптовому непрямому впливі на все тіло або на його великі ділянки. Найчастіше виникає від вибухової повітряної хвилі. Характерною ознакою контузії є втрата свідомості.

Симптоми контузії

Контузія може тривати від декількох хвилин до пари годин. При ній характерні такі симптоми:

сильний головний біль;

нудота і блювота;

часте серцебиття;

втрата пам'яті;

переломи, черепно-мозкові травми, пошкодження внутрішніх органів - при важкій контузії.

Як допомогти людині при контузії

Поки медики в дорозі, перевірте дихання і пульс у потерпілого. Якщо людина дихає слабо, зробіть їй штучне дихання. Перевірте ніс, рот і горло потерпілого на наявність пилу, землі або піску.

Контужену людину потрібно постаратися перенести в безпечне місце і перевернути на спину. Негайно викликайте швидку допомогу!

Лікування контузії

Якщо контузія серйозна - людину можуть госпіталізувати на кілька тижнів, якщо легка ступінь - залишать вдома. Лікування контузії проводиться таблетками і майже завжди закінчується успішно і без наслідків.

При контузії у зв'язку з більш значним пошкодженням мозку крім втрати свідомості розвиваються симптоми місцевого ураження, паралічі, афазії, судомні напади. Більш серйозними в цих випадках виявляються наслідки для подальшого психічного функціонування.